BLOG: Zelišča za izboljšanje imunskega sistema in preprečevanje okužb

Naše telo se je zmožno boriti proti okužbam, a le takrat, ko ga oskrbimo s hranili, ki jih potrebuje za optimalno delovanje. Obstaja veliko živil in zelišč, ki imajo močno antibakterijsko in antivirusno delovanje, zato sem se v času, ko se veliko ljudi spopada z oslabelim imunskim sistemom in dovzetnostjo za razne okužbe, odločil napisati nekaj besed o naravnih protivirusnih pomagalih.

Vzrok za prehlade in gripo so virusi, ne bakterije, zato so antibiotiki po mojem mnenju v teh primerih povsem neuporabni in je pomoč pametno poiskati v naravi. Ste vedeli, da so tudi rastline izpostavljene nenehnim napadom virusov? Tako vsaka rastlina v svojih celicah proizvaja vsaj eno protivirusno učinkovino, saj brez teh preprosto ne bi preživela. Kaj je virus? Beseda virus izhaja iz latinske besede virus, ki se nanaša na sluz, slino, strup ali druge škodljive snovi. Virus je majhen, nalezljiv povzročitelj oziroma patogen, ki se lahko razmnožuje le v živih celicah drugih organizmov, saj sam nima celičnih mehanizmov, ki so potrebni za lastno razmnoževanje. Virusi lahko okužijo vse vrste življenjskih oblik – ljudi, živali, rastline in mikroorganizme. Trenutno poznamo več kot 5.000 vrst virusov. Mnogi povzročajo nalezljive bolezni, saj s svojim delovanjem negativno vplivajo na celice gostitelja, ki se pred njimi branijo z različnimi imunskimi mehanizmi. Obstajajo pa tudi virusi, ki gostitelju ne povzročajo opazne škode, zato se v njem razmnožujejo neopazno. Virusi se lahko širijo na veliko načinov. Pri živalih se prenašajo z insekti, ki sesajo kri. Gripa se širi s kašljem ali kihanjem, virusi, kot je virusni gastroenteritis (nalezljiva driska), se prenašajo po fekalno-oralni poti (kar je posledica slabe sanitarne oskrbe), od osebe do osebe s stikom ali vstopijo v telo s hrano ali vodo. HIV je eden od številnih virusov, ki se prenašajo s spolnim občevanjem in z izpostavljenostjo okuženi krvi. Strašljiva stvar pri tem pa je, da antibiotiki ne delujejo, cepiva pa so nepredvidljiva. Virusi, ki povzročajo aids in virusni hepatitis, se izognejo tem imunskim odzivom, ki jih sproži cepivo. Končni rezultat pa so kronične okužbe.

V boju proti virusom je zelo pomembno redno uživanje živil in hranil, ki še dodatno krepijo imunski sistem. FOTO: Dreamstime

Protivirusna zelišča Razvoj virusov zavirajo protivirusna zelišča. Uporabljamo jih za zdravljenje okužb, ker so neškodljiva in vsaj pri veliki večini ljudi ne povzročajo stranskih učinkov. Veliko protivirusnih zelišč krepi imunski sistem, kar telesu omogoča, da napade več virusnih patogenov. To je celo bolje kot napadanje le določenih patogenov, za kar so zasnovana protivirusna zdravila, saj patogeni sčasoma mutirajo in postanejo manj dovzetni za zdravljenje. Protivirusna zelišča imajo še druge pozitivne vplive na naš organizem, kot so srčno-žilna, prebavna in protivnetna podpora telesu. Moj izbor protivirusnih zelišč: Ameriški slamnik

Fitokemikalije, ki se nahajajo v ameriškem slamniku, lahko zmanjšajo virusne okužbe. To zelišče vsebuje spojino, ki se imenuje echinacein, ki bakterijam in virusom preprečuje, da bi prodrli v zdrave celice. Uživanje ameriškega slamnika tako lahko močno zmanjša možnost okužbe. Ameriški slamnik naj bi imel sposobnost lajšanja bolečine, zmanjševanja vnetja, izboljšanja težav s kožo, prav tako lahko pomaga pri težavah z zgornjimi dihali. Črni bezeg

Bezeg ima dolgo, bogato zgodovino. Številne kulture so ga uporabljale zaradi zdravilnih lastnosti. Bori se proti okužbam, vključno z gripo, herpesom, virusnimi in bakterijskimi okužbami. Kot zanimivost naj povem, da se da uporabiti skoraj vsak del bezgovega drevesa – cvetove, lubje, korenine in list. Česen

Česen je zelo učinkovit pri ubijanju neštetih mikroorganizmov, ki so odgovorni za nekatere okužbe, vključno s tuberkulozo, pljučnico, glivičnimi okužbami in herpesom. Česen lahko zaradi svojih protivirusnih lastnosti mnogi uporabljajo za zdravljenje očesnih okužb in okužb ušes. Surov česen naj bi imel sposobnost zmanjšanja tveganja za raka, nadzor nad hipertenzijo, krepitev srca in ožilja ter proti izpadanju las. Svetujem vam, da vsakodnevno zaužijete kakšen surov strok česna. Potrudite se, da ga vsaj enkrat pregriznete, da sprostite alicin, ter ga nato pogoltnete z vodo.

Vsakodnevno zaužijte kakšen surov strok česna. FOTO: Dreamstime

Ognjič

Ognjič se že od 12. stoletja naprej uporablja v zdravilne namene. Vsebuje velike količine flavonoidov, ki so rastlinski antioksidanti, zadolženi za zaščito celic pred poškodbami prostih radikalov. Prav tako se bori proti virusom, vnetjem in bakterijam. Posušeni cvetni listi rastline se uporabljajo v tinkturah in mazilih pri opeklinah in ranah za hitro celjenje. Oljčni listi

Močne spojine, ki jih najdemo v listih oljk, virusom ne dovoljujejo, da bi se razmnoževali in povzročili okužbo. Oljčne liste so številne kulture uporabljale za krepitev imunskega sistema pri prehladu, gripi, okužbah s herpesom, ušesnih in urinarnih infekcijah, bradavicah itd. Pri tem sta najbolj učinkoviti dve fenolni spojini (hidroksitirozin in oleuropein). Oljčni listi krepijo imunski sistem tudi preko spodbujanja belih krvničk oziroma makrofagov. Le-ti izločajo več prostega radikala NO2, ki povzroči oksidativni razkroj patogenih infektov. Rad bi omenil, da je antimikrobni učinek izoliranih spojin hidroksitirozin in oleuropein manjši kot antimikrobni učinek celotnega izvlečka oljčnih listov. Astragalus ali grahovec

To je še eno močno protivirusno zelišče, ki se že stoletja uporablja v tradicionalni kitajski medicini za krepitev imunskega sistema, za zaščito proti gripi in prehladu.

Astragalus ima tudi antibakterijske in protivnetne lastnosti, na koži pa se ga lahko uporabi za nego ran. Prav tako to zelišče spada med adaptogena zelišča in pozitivno vpliva na uravnavanje stresnega hormona kortizola. Uživanje astragalusa svetujem kot pomoč ali preprečevanje pri dihalnih in virusnih infekcijah (npr. herpes). Ingver

Ingver je v ajurvedski medicini zelo priljubljen in pogosto uporabljen, saj velja, da ima zmožnost okrepiti imunski sistem ter lahko pomaga preprečevati kopičenje strupov v naših organih, saj očisti limfni sistem. Ingver preprečuje kopičenje toksinov, zaradi katerih smo dovzetni za virusne, glivične in bakterijske okužbe. Je tudi naravno zdravilo proti slabosti, lajša bolečine in izboljša stanje sladkornih bolnikov. Mačji krempelj



Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani, Facebookovem in Instagramovem profilu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

Mačji krempelj v Južni Ameriki že stoletja uporabljajo za zdravljenje vročine, želodčnih vnetij, prebavnih težav in artritisa. Mačji krempelj vam lahko pomaga pri odpravljanju herpesa. To močno zelišče je tudi protivnetno, antibakterijsko in protiglivično. Uporablja se za zdravljenje prebavnih težav, kot so želodčne razjede, sindrom razdražljivega črevesja, kolitis in sindrom puščajočega črevesja. Sladki koren

V tradicionalni kitajski medicini so prepričani v protivirusno aktivnost sladkega korena. To zelišče naj bi imelo pozitiven vpliv na zdravljenje in preprečevanje bolezni, kot so hepatitis C, HIV in gripa. Prav tako pomaga pri lajšanju tegob bolečega grla, je naravno zdravilo proti kašlju, preventivna pomoč proti sindromu puščajočega črevesja in pomaga celo pri nadledvični utrujenosti. Origano

Origano vsebuje dve močni spojini, karvakrol in timol, ki imata močne antibakterijske in proti glivične lastnosti. Karvakrol je tisti, ki odpravi virusne okužbe, alergije, tumorje, parazite in vnetja, ki povzročajo bolezni. Origano je poln antioksidantov, vsebuje tudi rožmarinsko kislino, ki pripomore h krepitvi vašega imunskega sistema. Zahvaljujoč tem spojinam, se boste lažje spopadali s prehladi in sezonskimi obolenji.

Origano je poln antioksidantov. FOTO: iStock