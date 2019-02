BLOG: Živila za zdravo pripravo obrokov

Skrbeti za svoje zdravje s pravim načinom prehranjevanja je veliko lažje, če imate v kuhinji vedno na voljo prava živila oz. sestavine. Vas zanima, s katerimi živili napolniti kuhinjske police in hladilnike, da boste v vsakem trenutku pri roki imeli sestavine za pripravo obrokov, ki so zdravju prijazni in imajo na vaš organizem blagodejen učinek?

Danes ne bom pisal o tem, kako je treba vsakodnevno poskrbeti za zadosten vnos beljakovin, uživati "dobre" ogljikove hidrate in jesti veliko sadja in zelenjave, temveč vas bom opozoril in usmeril v to, kako lahko z osnovnimi sestavinami poskrbite za pripravo okusnih in zdravju zelo koristnih obrokov. Na takšen način se boste lažje izognili nepotrebni izpostavljenosti toksinom, škodljivim patogenom, ojačali imunski sistem, dvignili raven energije ter tako izboljšali vsesplošno počutje. Zdrave maščobe in olja

Veliko se govori o maščobah in na žalost se še vedno premalo ljudi zaveda, da so te izjemno pomemben del zdrave prehrane, je pa seveda ključnega pomena, da razumemo, katere maščobe so tiste, ki imajo na naš organizem pozitiven vpliv, in katere nam škodujejo. Vseh ne smemo metati v isti koš. Predelanim industrijskim rastlinskim oljem se je najbolje izogibati ves čas, saj so običajno proizvedena iz gensko spremenjenih zrn, okuženih z glifosatom, nagnjena k oksidaciji in pri segrevanju povzročajo nevarne stranske produkte. Različni herbicidi, v katerih je osnovna sestavina glifosat, so najbolj razširjeni in uporabljeni pesticidi na svetu. Za herbicide, ki vsebujejo glifosat, mnogi strokovnjaki trdijo, da so lahko endokrini motilci in spreminjajo delovanje jeter in ledvic. Namesto tega "oborožite“ kuhinjo s spodaj naštetimi prehranskimi maščobami. Kokosovo olje

Z uživanjem kokosove maščobe boste naredili veliko koristnega za zdravje. To olje ima namreč pozitiven učinek na srce in ima antimikrobne lastnosti. Tudi v boju z raznimi bakterijami ga lahko uporabljate. Prav tako je odličen vir energije, zahvaljujoč srednje verižnim maščobnim kislinam. Po zaužitju se te maščobne kisline prebavijo in pretvorijo v jetrih v energijo, ki jo lahko takoj uporabite. Kokosovo olje vam bo pomagalo spodbuditi metabolizem in ohranjati normalno telesno težo. Poleg kuhanja in uživanja ga lahko uporabljate tudi kot mazilo, kar vam bo prišlo prav pri mnogih kožnih težavah. Poskrbite, da boste izbrali ekstra deviško kokosovo olje ekološke pridelave, ki je nerafinirano, nebeljeno, proizvedeno brez toplotne obdelave in kemikalij.

Maslo

Ne kakršno koli maslo, temveč surovo maslo, pridobljeno iz mleka koz, krav in ovac pašne reje. Takšno maslo vsebuje veliko dragocenih hranil, vključno z vitamini A, B12, D, E in K2, ter minerali in antioksidanti, ki "poskrbijo" za vaše zdravje. Upam, da se zavedate, kako zelo pomembna sta vitamina K2 in D, saj imata vlogo pri presnovi kalcija (srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza ...). Zdaj torej veste, kje dobiti vitamin D in K2, ki ju v sodobni prehrani pogosto primanjkuje. Ste že slišali za maščobno kislino butirat (maslena oziroma butanojska kislina), ki se nahaja v maslu? Ta maščobna kislina je izjemno pomembna za zdravje celotnega prebavnega trakta, še posebej črevesja, deluje protivnetno, izboljšuje delovanje mitohondrijev, znižuje koncentracijo krvnih trigliceridov in inzulina, izjemno učinkovita pa je tudi v boju proti odvečnim kilogramom, saj znižuje apetit. V maslu se nahaja tudi konjugirana linoleinska kislina (CLA- maščobna kislina iz skupine maščobnih kislin omega-6), ki lahko pomaga zmanjšati tveganja za nastanek srčno-žilnih in presnovnih bolezni. Zahvaljujoč CLA, boste tudi lažje izgubljali odvečne kilograme, ima pa tudi antialergijske in antioksidativne lastnosti, ugodno vpliva na raven krvnih lipidov, ter povečuje inzulinsko občutljivost mišičnih celic. Vem, kaj vas skrbi. Verjetno se sprašujete, pa saj maslo ne more biti zdravo, glede na to, da vsebuje nasičene maščobne kisline in toliko je že napisanega o holesterolu. Če ste že toliko prebrali, potem preberite tudi moje prispevke na to temoin stvari vam bodo postale veliko bolj jasne. Ne skrbite za nasičene maščobne kisline v teh maslih, iz prehrane raje odstranite margarino, ki se nikakor ne more primerjati z navadnim maslom in njegovimi pozitivnimi vplivi na vaše zdravje. Že desetletja je zmotno prepričanje, da je margarina bolj zdrava izbira in verjemite mi – ta nikakor ne more nadomestiti navadnega masla. Ghee

Znano tudi kot očiščeno maslo, ki se od običajnega masla razlikuje po tem, da ima manj mlečnih beljakovin, zaradi česar je boljša izbira za tiste, ki so občutljivi na laktozo. Proces izdelave gheeja vključuje segrevanje in ločevanje tekočih maščob iz mlečnih trdnih snovi, ki postanejo karamelizirane, in odstranitev trdnih snovi mleka, ki prav tako odstranijo večino laktoze. Ghee je temnejše barve in ima bolj hranljiv okus kot maslo. Prav tako ima daljši rok uporabnosti, ki traja približno šest mesecev v hladilniku ali do enega leta v zamrzovalniku. Ghee se že tisoč let uporablja v tradicionalni kuhinji v Indiji, Pakistanu in jugovzhodni Aziji. V Ayurvedi ga uporabljajo pri izdelovanju zeliščnih masti, masažo in tudi kot zdravilo za zdravljenje izpuščajev in opeklin. Ghee je odličen vir maslene in kaprilne kisline, zato so ga v preteklosti tradicionalno uporabljali tako preventivno kot tudi pri težavah s črevesjem. Je tudi odličen vir maslene kisline, vsebuje beta karoten ter vitamine A, D, E in K, ima antioksidantivno delovanje in vsebuje lipoproteine visoke gostote ali HDL (dober) holesterol, vsebuje linolno kislino in je primeren za ljudi z intoleranco na laktozo (ne vsebuje niti kazeina).

Olivno olje

Olivno olje vsebuje zdravju koristne maščobne kisline, ki lahko zmanjšajo tveganje za nastanek srčno žilnih bolezni. Veliko strokovnjakov nam je svetovalo, da se izogibamo uporabi oljčnega olja za kuhanje in ga uporabimo samo kot hladnega. Naj vam povem, da vam glede tega ni treba skrbeti, saj je olivno olje v primerjavi z mnogimi drugimi olji, kar se tiče oksidacije pri segrevanju, stabilno. Vsekakor pa bodite pozorni na to, da kupujete kakovostno ekstra deviško olivno olje. Več o lastnostih in učinkih olivnega olja si lahko preberete na povezavi. Jabolčni kis



Jabolčni kis je bil že pred časom določen kot močno protimikrobno sredstvo ... Ena najbolj usodnih bakterij, Mycobacterium tuberculosis, je odporna na razna razkužila, vendar je ugotovljeno, da jo ubija ocetna kislina. Še posebej pri bolnikih, ki so imunosupresirani, je jabolčni kis odličen naravni protimikrobni tonik za odstranjevanje škodljivih bakterij in na naraven način lahko poskrbi za podporo imunskemu sistemu.

Jabolčni kis se že od nekdaj uporablja predvsem v zdravstvene namene. V obliki zdravilnega tonika ga je uporabljal že vsem dobro znani Hipokrat, njegove pozitivne učinke pa so poznali tudi stari Egipčani. Tradicionalno se jabolčni kis pripravlja z dolgim, počasnim fermentacijskim procesom, kar ga bogati z bioaktivnimi sestavinami, kot so ocetna kislina, galna kislina, katehin, epikatehin, kofeinska kislina, kar mu daje močne antioksidativne, protimikrobne in mnoge druge koristne lastnosti. Torej, če želite vaš organizem oskrbeti z vitamini C, E, A, B1, B2, B6, betakarotenom, bioflavonoidi, acetno kislino, propionsko in mlečno kislino, encimi, aminokislinami, jabolčnim pektinom ter minerali, kot so na primer kalij, kalcij, magnezij, fosfor, natrij, baker in železo, boste od zdaj naprej z veseljem uživali jabolčni kis. Uživanje jabolčnega kisa pomaga telesu na različne načine, vse od odpravljanja težav s pomanjkanjem energije, nagnjenosti k infekcijam, anksioznosti, razdraženosti, glavoboli, bolečinam v grlu, težavah s sinusi, raznimi alergijami itd. Še nekatere druge koristi za zdravje, povezane z uživanjem jabolčnega kisa, so: pomaga pri hujšanju oziroma lažjemu obvladovanju telesne teže, lažji nadzor nad krvnim sladkorjem - koristi sladkornim bolnikom, pozitivno vpliva na zdravje srca, odlična pomoč pri raznih prebavnih težavah, ima pozitiven vpliv tudi na številne kožne težave, pomaga pri lažjemu razstrupljanju telesa, ugodno vpliva na naš imunski sistem, preprečuje utrujenost, lahko pa ga uporabimo tudi kot domači pripomoček za ohranjanje lepote (za lase, kožo, zobe in dodatek h kopelim), pa tudi kot neškodljivo naravno čistilo, saj uničuje bakterije in odpravlja neprijetne vonjave. S svojo široko paleto koristi za vaše zdravje je uživanje nefiltriranega jabolčnega kisa eno izmed najbolj ekonomičnih in vsestranskih prijemov, kako poskrbeti za preventivo, pa tudi kurativo pri mnogih težavah. Iskreno vam priporočam, da ga imate vedno v svojem domu.

Himalajska sol

Sol nujno potrebujemo, saj je eden temeljnih mineralov, ki jih potrebujemo, da naše telo sploh lahko normalno deluje. Potrebujemo jo v krvi, plazmi in v vseh celicah. Stres in vsaka hiperfunkcija poveča porabo soli, ker jo telo porabi, da bi ohranilo bazičen pH. Zaradi pomankanja soli izgubljamo tudi ostale minerale, saj se vsi minerali vežejo na sol. Ta je torej pomembna za mnoge biološke procese, saj je izjemno pomembna sestavina vaše krvne plazme, limfne tekočine, zunajcelične tekočine in celo amnijske tekočine. Podpira delovanje nadledvičnih žlez, ki proizvajata desetine vitalnih hormonov, pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, s soljo pa boste vplivali na povečanje glialnih celic v možganih, ki so odgovorne za kreativno razmišljanje in dolgoročno načrtovanje. Vendar je pomembno, da se zavedamo, da obstajajo velike razlike med rafinirano in visoko obdelano soljo, ki jo najdemo v predelani hrani in običajno kuhinjsko soljo ter nerafinirano naravno soljo, kot je na primer himalajska sol. Za sprožitev nevronov sta namreč potrebna tudi natrij in klorid. Čeprav je naravna morska sol za mnoge zdravi vir soli, se jaz uživanju le te v zadnjih časih raje izogibam, saj nas mnogi strokovnjaki opozarjajo, da je kar ogromen odstotek morske soli onesnažen z mikroplastiko. Himalajska sol pa naj ne bi bila izpostavljena tej kontaminaciji. Himalajska sol vsebuje kar 84 naravnih mineralov in elementov, ki jih najdemo tudi v človeškem telesu. Ker je bogata z minerali, pomaga uravnavati nivo tekočin v našem telesu in ima zato pozitiven vpliv tudi na naš krvni tlak. S soljo si lahko pomagamo tudi pri revmatičnih in kožnih obolenjih. Prav tako ugodno vpliva na ožilje in povečuje prekrvavitev, ter pomaga uravnavati krvni sladkor.

Redno uživanje himalajske soli ima torej pozitiven vpliv na naš organizem, saj mu zagotavlja oskrbo z vsemi bistvenimi minerali in nudi podporo pri pravilni absorbciji hrane, hkrati pa pomaga pri odpravljanju toksinov in skrbi za ravnovesje Ph v našem organizmu. Kljub vsemu naštetemu ne pozabite dejstva, da je to sol. S pretirano uporabo si lahko naredimo več škode kot koristi. Prekomerna uporaba soli namreč lahko povzroči nabiranje vode v telesu, previsok krvni tlak itd. Po drugi strani pa premajhen vnos soli povzroča težave za naše zdravje (krči, utrujenost, nizek krvni tlak, slabost in celo bruhanje). Nasvet: po obilnem potenju lahko na enostaven način pripravite zdravo športno pijačo za obnavljanje zalog oziroma ponoven vnos izgubljenih elektrolitov in mineralov. Ko se močneje potimo, nam bo uživanje soli pomagalo ohranjati ravnovesje ionov v telesnih tekočinah. Zmešajte ščepec himalajske soli in malo svežega limoninega soka v kozarcu vode in napitek je pripravljen. Če vam okus ne bo prijeten, lahko dodate še žličko medu. Poleg kulinaričnih namenov se lahko sol uporablja tudi pri kopelih (kar bo vaši koži omogočilo absorbiranje dragocenih mineralov iz te slane vode), negi kože in inhaliranju solne raztopine.

