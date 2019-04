BLOG: Življenje brez glutena

Uživanje živil brez glutena lahko pomeni vrnitev na zgodnejši način prehranjevanja, tako da naše telo genetsko, dedno, prebavno in metabolično bolje razume in deluje. Uživajte v prehrani, bogati z beljakovinami (piščančje in goveje meso, jajca, jagnjetina, puran, riba), zelenjavo, sadjem, oreški, semeni in če že uživate zrna, naj bodo to proso, rjavi riž, kvinoja in ajda.

V današnjih časih ogromno ljudi stremi k prehrani z živili, ki vsebujejo gluten in gliadin. Takšen način prehranjevanja je v zahodni kulturi kar precej zasidran in sam po sebi samoumeven. Vendar takšno prehranjevanje pogosto prinese s seboj razne zdravstvene težave. Zato se vse bolj govori, kako se je glutenu, ki je za mnoge strokovnjake glavni krivec za mnoge težave, v primeru le teh priporočljivo izogibati. Če se za trenutek ustavimo in razmislimo – večina naših primitivnih prednikov nikoli ni uživala teh živil. Prehrana lovcev in nabiralcev je bila bogata s sadjem, zelenjavo, oreški, semeni, beljakovinami in naravnimi maščobami. Razna plemena so doživela kar velike spremembe (na slabše), kar se tiče zdravja in vsesplošnega počutja z uvedbo predelanih živil v njihovo tradicionalno prehrano. Naša sodobna prehrana je postala odvisna in usmerjena v uživanje velikih količin žit in procesiranih živil.

Tudi pri živilih brez glutena ni zagotovila, da bodo vašemu organizmu dobro dela. Poslušajte svoje telo. FOTO: Thinkstock

Uživanje živil brez glutena lahko v mnogih pogledih pomeni vrnitev na zgodnejši način prehranjevanja, tako da naše telo genetsko, dedno, prebavno in metabolično bolje razume in deluje. Uživajte v prehrani, bogati z beljakovinami (piščančje meso, goveje meso, jajca, jagnjetina, puran, riba), zelenjavo, sadjem, oreški, semeni in če že uživate zrna, naj bodo to proso, rjavi riž, kvinoja in ajda. Od priloge, ki jo najraje svetujem, pa bi izpostavil sladki krompir in banane za kuhanje. A tudi pri teh živilih, čeprav so brez glutena, ni zagotovila, da bodo vašemu organizmu dobro dela. Enostavno morate poskusiti in spremljati odziv vašega telesa. Torej, poslušajte svoje telo. Za prizadevanja in trud boste zagotovo nagrajeni z veliko boljšim počutjem. Zavedajte pa se, da postopek celjenega črevesja traja najmanj dva do tri mesece, bolj dramatične zdravstvene spremembe pa se običajno pojavijo po šestih mesecih. Vem, da se vam bo na začetku zelo težko navaditi na drugačen način prehranjevanja oziroma drugačno izbiro živil, a ne glede na vse, uživajte v tem učnem procesu. Kako si pomagati?

Najbolj učinkovita rešitev pri spopadanju s to težavo je popolno izogibanje živilom, ki vsebujejo gluten. Poleg spremembe v prehranjevanju lahko pomagate zmanjšati vnetje, povezano z reakcijo na gluten z več naravnimi proizvodi. Na primer, deglicirizirana korenina sladkega korena se lahko uporabi za pomoč pri procesu zdravljenja z nadaljnjim zmanjševanjem vnetja in zaščito razdraženega tkiva. Večina ljudi se ne počuti bolje takoj po odstranitvi glutena iz prehrane, saj lahko traja 60 dni, da se vnetje umiri, in do 9 do 12 mesecev, da se sluznica tankega črevesa zaceli. V redkih primerih se lahko posameznikovo stanje občutno izboljša v nekaj tednih po začetku prehranjevanja brez glutena. V nekaterih primerih se lahko ljudje počutijo občutno slabše, ko začnejo z brezglutensko dieto. Pri večini ljudi s tovrstno preobčutljivostjo se pojavijo opazne spremembe približno šele čez 6 do 9 mesecev uživanja živil brez glutena. Varna hrana



Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani, Facebookovem in Instagramovem profilu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

Verjetno vas najbolj zanima, kaj lahko jeste, če imate subklinično intoleranco na gluten? Kot sem že omenil, so riž, koruza, proso, kvinoja, amarant in ajda sprejemljiva izbira, razen, če ste alergični na katero od teh živil. S subklinično intoleranco na gluten lahko tudi varno uživate vse vrste mesa (nepredelano), vključno s piščancem, puranom, govedino, svinjino, jagnjetino in ribami. Kakršna koli vrsta zelenjave in sadja je varna za uživanje, le uživanje soje bi lahko predstavljalo težavo. Ta prehranska omejitev iz vaših jedilnikov odpravlja kruh, testenine, pecivo in žitarice, ki vsebujejo gluten. Na voljo pa vam je ajdov kruh ali celo kruh na osnovi mandljev, riževi in koruzni rezanci ter žitarice, krekerji in mnogi drugi nadomestki brez glutena. Varni gluteni

Riž, koruza, oves, ajda in proso vsebujejo glutene, vendar gluteni v teh živilih ne vsebujejo molekule gliadina, ki lahko povzroči vnetno reakcijo; zato so po navadi varni. Druga varna zrna so kvinoja in amarant. V nekaterih primerih so ljudje alergični na riž, koruzo, oves ali proso, neodvisno od reakcije na gluten / gliadin. Branje oznak je lahko zelo zavajajoče; ne zaupajte jim v popolnosti. Nekatera podjetja svoje izdelke navajajo kot brezglutenske, ne da bi razumela znanstveno utemeljitev težave z gliadinom. Zaradi jasnosti in lažjega razumevanja bom subklinično intoleranco na gluten uporabljal za označevanje te občutljivosti na gliadin v preostalem delu tega članka. Gluten in soja

Soja je še eno živilo, na katero se številni ljudje odzivajo z gliadinsko intoleranco. Najbolje je, da se izogibate vsem koncentriranim oblikam sojinih beljakovin, kot so sojine beljakovine v prahu, tofu in tempeh. Predlagam vam, da najprej iz prehrane odstranite gliadin, nato pa ga čez čas ponovno zaužijte, da občutite, kako reaktivni ste na sojo. Čeprav je soja dobila veliko pozornosti v smislu svoje sposobnosti, da pomaga ženskam s hormonskimi neravnovesji in težavami s kostmi, to ne velja za tiste ženske, ki ne prenašajo glutena, saj lahko soja dejansko povzroči vnetje in na koncu poslabša hormonsko neravnovesje in negativno vpliva na kosti. Sojini izdelki so lahko zelo koristni za ženske, ki prenašajo gliadin in nimajo alergije na sojo. Veliko izvirnih raziskav o koristih soje prihaja z Japonske in Kitajske, kjer intoleranca na gluten ni tako pogosta kot v mnogih drugih državah po svetu. Poleg tega je tradicionalna prehrana teh azijskih držav bogata z živili, ki pomagajo uravnovesiti negativne učinke, povezane z uživanjem soje.

V mnogih pogledih je lažje in prehransko pametneje odreči se pečenim izdelkom v veliki meri in uživati druga živila. FOTO: Thinkstock