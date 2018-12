Bolj kalorična od alkohola je le še maščoba.

Koliko je v alkoholnih pijačah kalorij, potrošniki pri nakupu največkrat ne izvemo. Označevanje sestavin ter energijske in hranilne vrednosti namreč pri teh pijačah (še) ni obvezno, medtem ko pri brezalkoholnih pijačah je. Obvezni informaciji na etiketi vsake alkoholne pijače, ki vsebuje več kot 1,2 volumska odstotka (vol. %) alkohola, sta volumski odstotek alkohola etanola v 100 mililitrih (1 dcl) pijače in navedba kmetijskega pridelka (grozdje, jabolka, ječmen ...), iz katerega je alkoholna pijača narejena. Če pijača vsebuje sestavino, ki je alergen, mora biti v skladu z zakonodajo ta na etiketi obvezno označen. Pri pivu je alergena sestavina običajno ječmen, lahko tudi kakšno drugo žito, pri vinu so to sulfati ali sulfiti.

V enem kozarcu (1dcl) vina (rdeče ali belo, suho do polsladko) z 12 vol. % alkohola je okrog 106 kcal (70 kcal iz alkohola in do 36 kcal energije iz preostalega sladkorja v vinu). Prav toliko energije dobimo, če zaužijemo petino tablice 100-gramske mlečne čokolade, porabili pa jo bomo s pol ure hitre hoje.

Vsebnost alkohola je v pijači izražena kot volumski odstotek alkohola (vol. %), pove pa nam, koliko alkohola (etanola) vsebuje določen volumen alkoholne pijače. Nekateri proizvajalci, predvsem evropski pivovarji, so se pred leti zavezali, da bodo pri označevanju izdelkov stopili korak pred zakonodajo, zato so začeli na izdelkih prostovoljno navajati seznam sestavin in energijsko vrednost. Te informacije so na ZPS opazili na skoraj vseh pivih v naših trgovinah, razen pri tistih iz manjših pivovarn. Na spletnih straneh Pivovarne Laško Union so našli tudi hranilne tabele. Na veliki večini žganih pijač in vina niso našli ne seznama sestavin ne energijske vrednosti in hranilne tabele. So pa odkrili žgano pijačo hrvaškega proizvajalca, ki je imela naveden seznam sestavin, saj je to na Hrvaškem že obvezno.

Alkopopsi

Alkopopsi so alkoholne pijače, ki vsebujejo od 1,2 do 5 vol. % alkohola, pomešanega z vodo, sladkorjem, aromami, barvili in konzervansi. Teh pijač je na trgu vse več, naprodaj so pod zelo različnimi imeni (Koktail, Breezer, Cuba Libre …). Med alkopopse, na primer, spadajo priljubljeni Radler (mešanica piva in osvežilne brezalkoholne gazirane pijače), Jabolčni tat (vsebuje 45 odstotkov jabolčnega vina in gazirano vodo), pijača Hugo (mešanica vina in gazirane limonade) in »špricer« (mešanica vina in gazirane vode).

Brezalkoholno pivo in pivo z 0,0 alkohola

Pivo, ki se imenuje brezalkoholno, lahko vsebuje do 0,5 vol. % alkohola (tako kot vsaka druga brezalkoholna pijača), če pa je označeno kot 0,0 alkohola, alkohola ne sme vsebovati. Te pijače morajo vedno imeti naveden seznam sestavin in hranilno tabelo, saj se enačijo z vsemi drugimi brezalkoholnimi pijačami.

Evropski potrošniki si želijo označevanja sestavin, energijske in hranilne vrednosti na alkoholnih pijačah naj postane zakonodajno obvezno, saj to omogoči potrošniku informirano izbiro. V dveh anketah, izvedenih leta 2014 v EU, je približno 70 odstotkov anketirancev odgovorilo, da pričakujejo označevanje alkoholnih pijač v enaki meri kot za preostala živila, 16 odstotkov pa jih je izjavilo, da bi popili manj, če bi vedeli za energijsko in hranilno vrednost alkoholnih pijač.