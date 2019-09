Britanski strokovnjaki: tveganje za kap pri vegetarijancih petkrat večje kot pri vsejedcih

Vendar pa so raziskovalci ugotovili, da imajo vegetarijanci in vegani kar petkrat več verjetnost za možgansko kap kot jedci mesa, za katere menijo, da so morda delno posledica pomanjkanja vitaminov.

Študija, ki so jo izvedli na Univerzi v Oxfordu, je pokazala, da so vegani in vegetarijanci v nasprotju z vsejedci za kar 22 odstotkov manj podvrženi tveganju za nastanek srčnih bolezni. Tveganje za slednje je pri tistih, ki jedo ribe in morske sadeže, ne pa tudi mesa, manjše za 13 odstotkov.

Pri raziskovanju dejavnikov, ki bi lahko vplivali na obolenja, so raziskovalci ugotovili, da je pri tistih, ki jedo ribe za 13 odstotkov manjše tveganje za srčne bolezni kot mesojedih, medtem ko je pri vegetarijancih in veganih tveganje manjše za kar 22 odstotkov. To torej pomeni 10 primerov ishemične srčne bolezni pri veganih in vegetarijancih ter 1000 primerov pri vsejedih - v obdobju desetih let.

Študija, objavljena v British Medical Journal (BMJ), je na začetku vključevala 48.188 posameznikov, ki do tedaj niso imeli srčnih bolezni ali doživeli možganske kapi. Kasneje so jih razdelili na dve skupini: mesojedce (24.428 ljudi), tiste, ki ne jedo mesa, a uživajo ribe (7506 ljudi), ter vegetarijance in vegane (16.254 ljudi). V obdobju 18 let so skupno zabeležili 2820 primerov ishemične bolezni srca in 1072 primerov možganske kapi.

"Nižjo stopnjo ishemične srčne bolezni smo zabeležili pri ljudeh, ki so uživali ribe in vegetarijancih - v primerjavi z uživalci mesa. To je deloma verjetno posledica nižjega indeksa telesne mase, nižjega krvnega tlaka in nižjega holesterola v krvi," razlagajo znanstveniki.

Toda v študiji so hkrati ugotovili, da je pri vegetarijancih in veganih za 20 odstotkov več pojavov možganske kapi kot pri ljudeh, ki jedo meso - v povprečju torej kar trije primeri več na 1000 ljudi v desetih letih. V največ primerih je šlo za hemoragično možgansko kap, ki je posledica krvavitve v možganih.

Po mnenju strokovnjakov bi lahko razlogi za to tičali v pomanjkanju vitaminov, ki jih človek dobi z uživanjem mesa. "Vegetarijanci in vegani, ki so sodelovali v raziskavi, so imeli v organizmu nižjo koncentracijo večih hranilnih snovi - na primer vitamina B12, vitamina D, esencialnih aminokislin in dolgoverižnih n-3 polinenasičenih maščobnih kislin," so razložili in dodali, da pa bi bile za natančnejše rezultate potrebne še dodatne raziskave. Možno vlogo pri tem pa bi lahko igrala tudi nižja raven holesterola v krvi.

Vegetarijanski in veganski način prehranjevanja sta v zadnjih letih sicer vse bolj priljubljena, deloma zaradi zaznanih koristi za zdravje, pa tudi zaradi skrbi za okolje in živali. Samo v Veliki Britaniji je po zadnji raziskavi iz leta 2016 približno 1,7 milijona vegetarijancev in veganov.