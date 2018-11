'Camino je kot življenje v kratkem, le da nam tam puščice kažejo pravo pot'

"Camino je nekakšna krajša verzija življenja - life in short. Je pot vzponov in spustov. Ne glede na to, kako strm ali dolg je vzpon, se na neki točki prevesi ali v ravnino ali v spust. Je tudi pot srečevanja ljudi in poslavljanja od njih. Kot v življenju: prijatelji prihajajo in odhajajo. Vezi se spletajo in prekinjajo." Tako pravi Manca, ki je na poti srečala tudi najbolj pristno različico same sebe.

"Imela sem dopust, želela sem ga aktivno preživeti, rada imam naravo, rada sem sama, a ne povsem osamljena. Torej? Camino!" Tako hitro je padla odločitev 29-letne Mance Erlah, navdušene rekreativne športnice, da se je podala na eno najbolj znanih romarskih pešpoti v Španiji. Poti je sicer več, a ker ima rada hribe, časa pa je imela le 14 dni, se je odločila za Camino Primitivo. To je izvirna, najstarejša Jakobova romarska pot, ki poteka po Asturiji in Galiciji. Cilj vseh poti je Santiago de Compostela, kjer je pokopan apostol sv. Jakob. Prikladno se ji je zdelo tudi to, da ima omenjena pot začetek v Oviedu, kjer je letališče.

Manca je prehodila pot iz Ovieda do Santiaga de Compostela, imenovano Camino Primitivo. Sicer pa tja vodi več različnih poti – med drugim tudi Camino del Norte (830 km), Camino Frances (780 km) in Camino Portugese (600 km). FOTO: Followthecamino.com

335 kilometrov v 13 dneh "Kljub temu, da sem prebrala nekaj literature o sami poti, nisem vedela, kaj me čaka," prizna Manca. Na spletu je iskala informacije o običajnih oktobrskih temperaturah in višinskih razlikah po posameznih etapah, za nasvete je spraševala prijatelje, ki so različne romarske poti že prehodili. "Največji del mojih priprav je obsegalo razmišljanje, kako naj spakiram, da bom imela dovolj toplih oblačil, nekaj poletnih, opremo za dež, obenem pa čim lažji nahrbtnik. Priporočljivo je namreč, da tehta 10 odstotkov telesne mase. Če povzamem, kar sem vedela pred odhodom: med hojo vsakogar kaj boli, kljub bolečini se da hoditi, del obvezne opreme so obliži za žulje in čepki za ušesa, albergi oktobra niso polno zasedeni (torej: skrb, da bi ostala brez prenočišča, je odveč), čaka me 335 km, kar se da razdeliti na 13 etap, torej bi moralo mojih 14 prostih dni zadoščati. In najbolj pomembno, kar so mi povedali prijatelji: 'FUL SE BOŠ IMELA DOBRO'!" Na Društvu prijateljev poti svetega Jakoba je pridobila slovensko romarsko listino, v kateri popotniki zbirajo uradne žige prenočišč, v Santiagu de Compostela pa na podlagi le-teh dobijo potrdilo o opravljeni romarski poti. In ... šla na pot!

FOTO: osebni arhiv

Da je hodila sama, ji ni bilo niti malo neprijetno. "Sama s seboj se imam dobro. Počutim se svobodno, če lahko spontano sledim svojim navdihom. Ne maram, da se mi kdo prilagaja in me čaka. Rada imam družbo in zelo rada se pogovarjam, sploh če me pogovor polni ali zabava. Na Caminu lahko izbiraš: če želiš družbo, jo hitro dobiš, če ne, enostavno upočasniš korak in nadaljuješ sam, česar ti nihče ne zameri. Včasih sem se morala s seboj toliko pogovoriti, da sem hotela hoditi sama, potem so prišli trenutki, ko mi je ustrezalo hoditi s kom vštric. Včasih v tišini, včasih ob pogovoru. Popoldnevi in večeri pa so se mi zdeli tako zabavni v družbi, da sem celo zanemarjala sprotno pisanje svojega dnevnika." Alberg, poln muh, in zajtrk pod zvezdami

Na poti sem srečevala pogumne ljudi, ki so kljub bolečinam in poškodbam vsak dan znova obuli čevlje in nadaljevali. Z nekaterimi smo se samo pozdravljali z romarskim pozdravom 'buen camino' (to pomeni dober dan in srečno in adijo), z nekaterimi pa sem večkrat prehodila kakšen del poti vštric. Verjamem, da je vsak Camino drugačen in poseben tudi zaradi ljudi, ki jih srečuješ. Od vsakogar se lahko česa naučiš tudi o sebi. To mi je všeč.

Spala je v hostlih za romarje, t. i. albergih. "Najpogosteje so to preproste nastanitve. Veliki spalni prostori so napolnjeni s pogradi. Nikjer ne manjka kopalnica, pralnica pa pomeni že nadstandard. Pralnega stroja resnično ne potrebuješ, če sije sonce ali vsaj piha veter. Za kuhinjo šteje že prostor s hladilnikom in mikrovalovno pečico. Seveda se da najti tudi razkošnejše nastanitve. Za razliko od javnih albergov so zasebni ponekod prav udobni in tudi 'arhitekturno bolj razgibani', tako da so spalni prostori predeljeni s pregradami ali zavesami, ki dajejo občutek zasebnosti." Svojo najljubšo prenočevalno izkušnjo je doživela v vasi, kjer je bil alberg za šest evrov prava revščina v primerjavi s prejšnjimi prenočišči. "Dan pred tem sem namreč spala v privatnem albergu za 12 evrov, v katerem je cena nočitve vsebovala tudi prost vstop v savno. Rekla sem si, da nočitev v manj urejenem albergu zagotovo okrepi duha in ojača človekovo skromnost. Z nogo sem potisnila mrtve muhe s tal pod posteljo, da sem vsaj približno očistila prostor za svoj nahrbtnik. Mimogrede, mrtve muhe so bile tudi na posteljah, v zraku pa še polno živih.Da ni bilo kuhinjskega prostora oziroma niti nobene mize v hiši, se je na koncu izkazalo kot največja prednost. Primorana sem bila zajtrkovati zunaj. Ker se je zdanilo ob 8h, sem imela v trdi temi ob 7h zjutraj najlepši zajtrk na Caminu: pod zvezdami in ob skoraj polni luni," strne svoje doživetje.

Krompirjeva tortilja, bomba energije. FOTO: osebni arhiv

'Ena sama svoboda! Le kdo si ne bi želel takega dopusta?' Običajno se je na pot podala tik pred sončnim vzhodom. "Všeč so mi bile jutranje barve na nebu in meglice. Po dobrih dveh urah hoje sem naredila postanek in imela mini malico (pistacije, piškote, vodo). Nadaljevala sem, ko sem si odpočila in se naslednjič ustavila, ko sem bila dovolj lačna, po navadi je bilo to sredi dneva. Počitek sem izkoristila še za masiranje vnetih Ahilovih tetiv s hladilnim gelom, zamenjala gojzarje za tevice, dolge hlače pa za kratke. Najraje sem imela piknike sredi travnikov, če pa je bila na vidiku vas z restavracijo ali vsaj bife, sem si privoščila krompirjevo tortiljo in kavo. To mi je dalo energije za več ur hoje," pojasnjuje Manca. Medtem si je ogledala profil preostale etape in razpoložljive alberge. Če je bil izbrani alberg blizu, ni hitela naprej, raje se je še malo zadržala na pijači v družbi pohodnikov. Ko se je odločila, kateri alberg želi najti, je poiskala še podatek, ali bo v tistem kraju trgovina, saj je morala misliti na zajtrk za naslednji dan. Glede na utrujenost, ki jo je čutila, pa se je potem odločala, koliko časa bo še hodila.

Vsak človek drugače doživi Camino in najde svoj način, kako ga preživi. Lahko le strnem, kaj se je obneslo pri meni. Med vsakim postankom sem sezula nogavice in jih (po)sušila. Umivanje nog z mrzlo vodo v vodnjakih ali potočkih med potjo je delovalo neverjetno sproščujoče in protibolečinsko. Noge so bile spet kot nove, žulja nobenega. Veliko sem pila, jedla pa večkrat po malem. Največji obrok dneva je bila večerja. Skrb, da bo utrujenost iz dneva v dan večja, je bila odveč. Poleg občutka, da sem vsak dan lažje nosila nahrbtnik, se mi je med spanjem vsako noč sproti zgodila čudežna regeneracija: ne glede na večerno utrujenost sem se zbudila tako spočita, da nisem imela občutka, da sem dan prej sploh hodila.

"Ko sem prispela do alberga, je sledila klasična procedura:, oddaja dokumentov, žigosanje romarske listine in nastanitev na skupnih ležiščih. Ko smo uredili formalnosti, sta prišli na vrsto edini dve dnevni opravili: tuširanje in ročno pranje umazanih oblačil. Ko sem obesila perilo na sonce, sem bila prosta … kako poznan občutek – človek bi se lahko kar navadil! Ena sama svoboda. Res ne vem, kdo si ne bi želel takega dopusta. Sledilo je druženje, klepet ob pijači na vrtu alberga in skupna priprava večerje, če je bila v albergu kuhinja. Včasih pa smo samo skupaj odšli na večerjo v bližnjo restavracijo, kjer so ponujali 'menu para peregrinos'. Obsegal je juho, glavno jed, sladico in kozarec vina. Okusne reči." 'Najlepši so bili razgledi, najtežje pa zavedanje, da se bliža konec poti' Najlepša etapa na poti se ji je zdela Ruta de los Hospitales. Zaradi izpostavljenega terena je najbolj zahtevna, obenem pa slovi kot najbolj razgledna. "Etapo sem doživela kot poletni dan v hribih, kjer sem ves dan hodila po mehki travi, po kamnitih stezicah s kamenčki in gori–doli–naokoli uživala v raznolikih razgledih. Včasih sem se ustavila samo zato, da sem se nagledala lepot okrog sebe. Pohodniki smo vnaprej vedeli, da na poti ne bo nobene vasi, zato smo vzeli več vode s seboj. Vmes je je sicer zmanjkalo, ampak takrat se je pot že prevesila navzdol." Najtežje, pravi, pa je bilo ohranjati dobro razpoloženje zadnje tri etape pred Santiagom. "Stebrički z rumenimi puščicami v Galiciji sporočajo število preostalih kilometrov do Santiaga. Ko je številka začela padati pod 100 kilometrov, sem ugotovila, da to pomeni, da se moje brezskrbno, zabavno, smejoče, svobodno obdobje končuje. Pogosto sem si morala prigovarjati, da poti vendar še ni konec, naj uživam, dokler traja."

Jutranje meglice in veličastni razgledi so bili najlepši del Mančine poti. FOTO: osebni arhiv