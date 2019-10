Če hočete boljše ocene, spite več in redneje

Študenti in učenci, ki jim v šoli ne gre najbolje, lahko poskusijo izboljšati svoje spalne navade. Profesorji na eni od ameriških fakultet so namreč dokazali, da dosegajo tisti, ki redno in dovolj spijo, v povprečju boljše ocene. In ne, pravočasen odhod v posteljo le na večer pred velikim izpitom ne zadošča – dovolj je treba spati več noči zapored.

Raziskavo so naredili profesorji na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa iz ameriškega mesta Cambridge. Kot so ugotovili, dosegajo v povprečju boljše ocene na izpitih tisti študenti, ki redno in dovolj spijo. Študenti, ki so vsako noč spali po šest ur in pol, so namreč dosegali za 50 odstotkov nižje ocene kot pa tisti, ki so v povprečju spali le uro dlje.

Dokazana povezava med dolžino spanca in ocenami. FOTO: Thinkstock

Da obstaja povezava med zadostnim spancem in ocenami, raziskovalcev niti ni tako presenetilo, večje presenečenje je bila zanje ugotovitev, da je treba iti za dobre ocene spati pred 2. uro ponoči. Tistim, ki so legli v posteljo po tej uri, namreč tudi zadostnih sedem ur spanca ni pripomoglo k boljšim ocenam. Prav tako ni bilo nobenih koristi, če so legli v posteljo bolj zgodaj oz. so spali dlje le noč pred izpitom. Do teh rezultatov so raziskovalci prišli tako, da so sto študentov opremili s pametno zapestnico, ki je 24 ur dnevno in vse dni v tednu merila njihovo telesno aktivnost. Po zaključenem semestru so preverili rezultate. Dodatna rekreacija ni 'koristila' Raziskava bi pravzaprav morala dokazati, da k boljšim ocenam pripomore fizična aktivnost. Zato so četrtino študentov v času trajanja poskusnega semestra poslali na dodaten športni tečaj. A med temi in tistimi, ki se niso dodatno ukvarjali s športom, niso dokazali nobene razlike.

