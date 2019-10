Da ne bo težko počakati do kosila: nasveti za hitre in zdrave malice

Do kosila je še daleč, hitre rešitve v avtomatih ali na policah trgovin pa tako vabljive. Jim velikokrat podležete? Z nekaj samodiscipline lahko naredite veliko za svoje zdravje. Malico si lahko hitro pripravite doma. Ne bo vam vzelo veliko časa, bo pa zato obrok bolj zdrav in najbrž tudi okusnejši in cenejši.

Ne le zajtrk, tudi malica, ki nam pomaga, da lažje zdržimo do kosila, je pomemben obrok. Številni hitro podležejo kruljenju in želodec potolažijo s tistim, kar je ravno na voljo - velikokrat so to čokoladice ali slani prigrizki. S kančkom truda in samodiscipline pa je lahko dopoldne v službi ali na fakulteti precej bolj zdravo. Malico si namreč lahko pripraviš doma, možnosti ni malo: jogurt, sadje, pest oreščkov, polnozrnata štručka… "Malica med študijem naj bo manjši obrok. Naj ne bo preobilna, a ravno dovolj velika, da te nasiti in da z njo vneseš v telo pomembna hranila," poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), kjer so pripravili naslednji nabor idej. SADJE

Kupujte lokalno. FOTO: Dreamstime

S sadno malico dobiš veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov. Dnevno naj bi po priporočilih zaužili okoli 150 gramov sadja, kar pomeni ravno eno jabolko dopoldne in eno popoldne ali pa slabo tretjino košarice jagod (ko je sezona), opominjajo na ZPS in dodajajo nasvet: izbiraj sezonsko sadje, ki je cenejše in nima za seboj tisoče kilometrov. Ideje za preproste sadne malice: Polnozrnata štručka s semeni + kaki Navaden jogurt + grozdje Namočeni ovseni kosmiči + hruška + grški jogurt Kuhana prosena kaša + jabolka/slive Košček črne čokolade + mandarine Banana + zamrznjeno jagodičevje + jogurt/mleko/skuta (smoothie) Skuta + naribano jabolko + mak + mleti orehi Ovseni kosmiči na mleku + na kocke narezano jabolko Na kocke narezano sadje + lanena semena OREŠČKI

Oreščki nas nasitijo, pa še zdravi so. FOTO: Dreamstime

Z oreščki zaužiješ veliko koristnih maščob, nekaj beljakovin in veliko antioksidantov. Dodaš jih lahko na solato, zmiksaš v energijske kroglice ali pa ješ skupaj s sadjem. Zaradi visoke energijske vrednosti bo za malico dovolj ena pest ali okoli 40 gramov oreščkov, svetujejo na ZPS. "Izbiraj predvsem lokalne oreščke – največ koristnih omega-3 imajo prav domači orehi," dodajajo. Ideje za preproste malice z oreščki: Pest mandljev ali orehov Študentska hrana Energijske ploščice iz ovsenih kosmičev in oreščkov Kroglice iz oreščkov, suhega sadja in kakava ZELENJAVA

Zdravo zelenjavno malico lahko pripravimo zelo hitro. FOTO: Dreamstime

Zelenjava vsebuje številne pomembne vitamine in minerale ter sekundarne metabolite, ki ugodno in zaščitno vplivajo na naše zdravje. Je tudi pomemben vir vlaknin v prehrani, zato jo je priporočljivo vključevati v vsak obrok. Naj bo tudi del malice, pravijo na ZPS. "Ne pozabi na različne stročnice, ki so dober vir beljakovin, in večkrat tedensko lahko nadomestijo meso v tvojih obrokih," dodajajo nasvet. Ideje za preproste zelenjavne malice: Na palčke narezana paprika z domačim humusom Skutin namaz s sardelami in korenček Zelenjavna pita (quiche) Tortilija, polnjena z zelenjavo Pečena buča v solati s čičeriko in kozjim sirom Solata s koruzo in tuno Kitajsko zelje v solati s fižolom Kuhana leča v solati z na kocke narezano pečeno papriko Zelena solata s piščancem in avokadom SENDVIČ

Tudi sendvič je lahko zdrav. FOTO: Dreamstime