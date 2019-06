'Do 25. leta bo slep ali mrtev.' Diagnoza kot poslanstvo in zgodba o uspehu

Tokratna kolesarska dirka Po Sloveniji je na slovenske ceste privabila tudi prav posebno ekipo, v kateri so vsi kolesarji diabetiki. Team Novo Nordisk ne kolesari le za športne dosežke. V ospredju njihovega dela je sporočilo vsem, ki se spopadajo z diabetesom - ne dovolite, da vas ima bolezen v oblasti.

Generalni direktor ekipe Vassili Davidenko,s katerim smo se pogovarjali v Ljubljani,sicer nima diabetesa, se je pa o bolezni hitro naučil vse, kar mora vedeti, da uspešno opravlja svoje delo. Nekoč sam uspešen kolesar je enega svojih prvih večjih uspehov zabeležil, ko je bil star 17 let. Takrat je zmagal na eni od etap dirke Alpe-Adria, predhodnici dirke Po Sloveniji. In kako se spomni takratne Ljubljane? "Bila je zelo pisana," pravi. Davidenko se je namreč rodil v Gruziji - mami Rusinji in očetu Ukrajincu. Kot pravi, so njegovi predniki v Gruziji pristali potem, ko je moral dedek pobegniti pred boljševiki: "Bil je uspešen in grozila mu je smrt." Odraščanje v Gruziji je bilo za Davidenka ne ravno prijetna izkušnja: "To so bili časi Sovjetske zveze in tistih dni se pomnim kot nekega črno-belega filma. Vse je bilo mračno." Marsičesa pa sploh ni bilo: "Pri trinajstih sem hotel dirkalno kolo. Ampak se je pojavil problem. Dirkalnega kolesa namreč v trgovini ni bilo mogoče kupiti. Potem pa sem slišal, da lahko kolo dobiš, če se vpišeš v kolesarski klub. Torej sem se vpisal. In po kakšnem letu so se začeli kazati prvi rezultati. In tako sem leta 1987 prišel v Ljubljano, kjer se mi je vse zdelo zelo pisano." Njegova kolesarska kariera je trajala 13 let. "Ko sem bil star 23 let, sem se preselil v Italijo, kjer sem ostal osem let, potem pa se je pojavila priložnost, da se pridružim ameriški ekipi. In sem šel. Tako je danes moj dom v ZDA, tam je tudi moja družina, tam so se rodili moji otroci. Ampak ja, vse skupaj se je začelo, ker sem hotel kolo." V domovino se je prvič po 25 letih vrnil lani: "Lepo je bilo videti današnjo Gruzijo, ki je zdaj čudovita država s krasnimi ljudmi." Team Novo Nordisk na poti preživi velik del leta. "Tekmovalnih dni je skoraj 100, potem so še priprave in potovanja na lokacije."Udeležujejo se pomembnih dirk po vsem svetu, med drugim od Dirke po Kaliforniji, pa po Združenih arabskih emiratih, številnih dirk po Evropi …Velik del aktivnosti pa je namenjen tudi promociji njihovega poslanstva.

Vassili Davidenko vodi ekipo, v kateri so vsi kolesarji diabetiki. Ekipa upa, da bo leta 2021 dovolj dobro pripravljena, da bi se lahko udeležili Tour de France in tako obeležili stoto obletnico odkritja inzulina. FOTO: STA

Slep ali mrtev do 25. leta "Ustanovitelju ekipe Philu Southerlandu so sladkorno bolezen tipa 1 diagnosticirali, ko je bil star sedem mesecev. Njegovim staršem so ob tem povedali, da bo do 25. leta starosti slep ali mrtev. Danes je star 37 let, na srečo se nič od tega ni uresničilo. Dejstvo namreč je, da gre za stanje, ki je obvladljivo. Za naše kolesarje to seveda pomeni izziv, vendar smo s pomočjo primerne oskrbe, konec dneva povsem običajna kolesarska ekipa, kjer največ šteje, koliko talenta za kolesarjenje je posamezniku namenila mati narava. Ko gremo na tekme, ne razmišljam o tem, da imam ekipo, sestavljeno iz kolesarjev s sladkorno boleznijo tipa 1, ampak da imam skupino talentiranih profesionalcev, ki se bori za dobre rezultate,"poudarja Davidenko. Smo živ dokaz, da ni treba, da vas ima bolezen v oblasti, treba je samo precej odločnosti - in to je naše glavno sporočilo, dodaja: "Pogosto se zgodi, da ljudje, ko slišijo za to diagnozo, začnejo razmišljati, kako omejeno bo življenje posameznika, katerim ciljem vse se bo treba odpovedati. Ampak to je povsem napačno razmišljanje. Diabetes vas ne more ustaviti pri tem, da ne bi sledili začrtanim ciljem, sanjam. Pogosto povem – vi morate obvladovati diabetes, ne pa obratno. To je ključno. Sicer nisem prvi, ki pravi kaj takšnega in preden je naša ekipa postala znana, je marsikdo s to diagnozo zamahnil z roko in rekel – lahko je govoriti, ampak nihče ne ve, kako je v mojih čevljih. No, naša ekipa je konkreten dokaz, da to drži. Tukaj so resnični ljudje z diabetesom tipa 1, ki so tudi resnični profesionalni kolesarji." Tabor za talentirane mlade, trening z ameriškimi tjulnji Trening in način dela se od ostalih kolesarskih ekip ne razlikujeta bistveno, pravi sogovornik. "Kar se tiče prehrane, je pa že v samem vrhunskem športu tako, da je potrebno prilagoditi jedilnike, zato ta del ni nič posebnega. So pa fantje izjemno ozaveščeni o svoji bolezni in v tem smislu zelo odgovorni." Tuji jim niso niti največji izzivi - kot je na primer trening v družbi ameriških tjulnjev. "To je bila odlična, edinstvena izkušnja. Dejstvo je, da smo mlada ekipa. In razmišljali smo, kako doseči, da bo ekipa med seboj bolj povezana. In prišli smo na idejo o treningu z ameriškimi tjulnji. To je bil naporen, izzivov poln trening, ampak po koncu je bila vidna res očitna sprememba v smislu, kako so člani ekipe skrbeli drug za drugega."

#DarujemKilometre je na družbenih omrežjih značka akcija ozaveščanja o sladkorni bolezni, ki poteka v času dirke Po Sloveniji. Sodelujoči na ta način s svojimi prevoženimi kilometri dajejo spodbudo in navdih ljudem s sladkorno boleznijo.