Debelost je povezana z manjšim volumnom možganov

"Dodatna telesna maščoba lahko vodi do zmanjšanja možganov," so znanstveniki z univerze Loughborough v angleškem Leicestershiru zapisali v poročilu o raziskavi, v kateri so izmerili indeks telesne mase (ITM), razmerje med obsegom pasu in bokov ter telesno maščobo 9652 oseb v povprečju starih 55 let. Dodatno so jih povprašali o zdravstvenem stanju.

Najprej so opazili, da imajo tisti sodelujoči v raziskavi, ki so bili bolj debeli in imeli večje razmerje med obsegom pasu in bokov, manjši volumen možganov.

Ko so rezultate očistili drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na velikost možganov, kot so starost, telesna aktivnost, kajenje in visok krvni tlak, so ugotovili, da je že samo višji ITM povezan z nekaj manjšim volumnom možganov.