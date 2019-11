Dve tretjini odraslih Slovencev ima zvišan holesterol

Visoki odstotek Slovencev, ki imajo povišan holesterol v krvi, kaže na zdravstveni problem na nacionalni ravni. Čeprav ga zvišujejo tudi dejavniki, na katere ne moremo vplivati – starost, spol, dedna zasnova – pa so za njegovo znižanje ključni: zdrav življenjski slog, redno spremljanje vrednosti holesterola in ozaveščanje o njegovih škodljivih učinkih, so opozorili slovenski strokovnjaki.

Predsednik Združenja kardiologov Slovenije Zlatko Fras je danes na novinarski konferenci pojasnil, da ima v Sloveniji po raziskavi Nacionalnega programa primarne preventive bolezni srca in ožilja 67 odstotkov zdravih ljudi med 35. in 70. letom povišane vrednosti holesterola. Arterosklerozo, bolezen kopičenja holesterola v stenah arterij, ima po njegovih besedah med 100.000 in 120.000 Slovencev, vsako leto pa zaradi infarkta kot posledice te bolezni umre okrog 5000 ljudi.

Pomembno je, da redno spremljamo vrednosti holesterola v krvi, če zdravniki ugotvijo, da ga imamo preveč. FOTO: Thinkstock

Poudaril je, da je holesterol v delcih LDL oziroma 'škodljivi' holesterol močno povezan z nastankom arteroskleroze, zato ga morajo bolniki čim bolj znižati. To je moč doseči z redno telesno aktivnostjo, zdravim prehranjevanjem, izogibanjem stresu in tobačnim izdelkom ter po presoji zdravnika zdravljenjem z zdravili, je priporočil Kardiolog Borut Jug s kliničnega oddelka za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Na drugi strani je 'koristni' holesterol, katerega je dobro povečevati. Po krvi se prenaša z 'dobrimi' lipoproteini, ki poskrbijo, da se holesterol iz različnih tkiv in tudi iz žilne stene odstranjuje in prenaša nazaj v jetra, od tam pa se z žolčem izloča iz organizma. Dovolj gibanja, raznovrstna prehrana in izogibanje razvadam – na primer alkoholu – so glavni trije dejavniki, ki dvigujejo nivo 'koristnega' holesterola. Hrana, bogata z dobrim holesterolom, so ribe, oreščki, brusnice, sok grenivke ... Pomaga tudi, če uživate večje število manjših obrokov in pojeste tri koščke temne čokolade na dan, priporočajo iz Diagnostičnega laboratorija.

LDL holesterol je močno povezan z nastankom arteroskleroze, zato ga morajo bolniki čim bolj znižati. FOTO: Dreamstime