Izziv: Bi za mesec dni postali vegan?

Če ta mesec v spletni brskalnik vpišete besedo "izziv", se med rezultati pojavi spletna stran, na kateri vas pozdravijo jabolko, brokoli in fižolček. Ti vas nato vodijo skozi t. i. veganski izziv, 30-dnevni brezplačni program, ki vas uči živeti vegansko. In medtem ko zagovorniki rušijo mite o veganstvu, zdravniki opozarjajo, da je človek vsejedo bitje.

"Vsi ljudje imamo tendenco, da bi bili dobri do drugih in večina nas obožuje živali že od otroštva. Ker nam je privzgojeno, da jih “moramo” izkoriščati za potrebe svoje prehrane, to nekako zabrišemo, vendar je ponavadi nekje v ozadju še vedno prisoten nek slab občutek glede tega početja. Zato se je ljudem težko pogovarjati o tej tematiki, zato marsikoga ideja veganstva razburi, zato je početje v rejah in klavnicah potrošnikom skrito. Nihče si ne želi tega podpirati, če ima izbiro. Ko se enkrat osvobodiš teh okov in začneš živeti v skladu s svojimi načeli in prepričanji, ko veš da s svojim obrokom ne škodiš nikomur, je občutek zelo dober," pojasnjuje predsednica Slovenskega veganskega društva Maja Hrovatin med prednostmi veganskega načina prehranjevanja našteje etiko, zdravje in okoljevarstvo. Številni ljudje z vegansko prehrano po njenih besedah normalizirajo svojo telesno težo, poročajo o izboljšani in olajšani prebavi, več energije, boljših športnih sposobnostih, tudi lepši koži. "Seveda so to le zgodbe posameznikov. V društvu se nam zdi pomembno, kaj pravi konsenz znanosti. In sicer da veganska prehrana zmanjšuje tveganje za nastanek raka, srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 2 in še več bolezenskih stanj. Tveganje za te bolezni je sorazmerno s količino zaužitih izdelkov živalskega izvora, izdelki živalskega izvora pa so za človekovo zdravje popolnoma nepotrebni. Zakaj bi povečevali tveganje, če to ni potrebno?"

Veganski izziv v januarju spremljajo tudi uvodna predavanja in zaključna zabava, kuharska delavnica, nagradna igra, filmska projekcija, okusne pogostitve in številna druženje. FOTO: Slovensko vegansko društvo

'Človek je vsejedo bitje' Mnenja o tem, ali je veganska prehrana ustrezna, sploh za dojenčke in doječe matere, se sicer stalno krešejo, še glasnejše so polemike postale po smrti desetmesečnega otroka leta 2011, ko so zdravniki ljubljanskega UKC takšno prehranjevanje celo odsvetovali. Človek je vsejedo bitje, zato je odločitev za vegetarijansko prehrano precej tvegana, medtem ko pri veganstvu organizmu tako rekoč ni mogoče zagotoviti vseh snovi, ki jih ta potrebuje za svoje delovanje, je takrat poudaril Rok Orel, predstojnik Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike Ljubljana.

Smernice Evropskega združenja za otroško gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano (ESPGHAN) in slovenske smernice strogo vegetarijansko ali vegansko prehrano za otroke odsvetujejo. Ameriške smernice medtem navajajo, da lahko vegetarijanska ali celo veganska prehrana osebam vseh starosti zagotovita ustrezen vnos vseh vrst hranil, a le, če snovi, ki jih je v hrani rastlinskega izvora premalo ali jih ni, človek zaužije v obliki obogatenih živil ali prehranskih dopolnil.

Pediatrična stroka pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih priporoča zdravo, uravnoteženo, mešano prehrano, s hranili rastlinskega in živalskega izvora. Mešana prehrana zagotavlja vso potrebno energijo, makro- in mikrohranila za normalno zdravo rast in razvoj. "Pediatri se občasno srečujemo z otroki, ki so hranjeni z enim od vegetarijanskih načinov prehrane, pri čemer so iz prehrane izključene določene vrste živil. Pri izogibanju vsem živilom živalskega izvora (meso, ribe, jajca, mleko in med pri veganih, presnojedcih in fruktarijancih) obstaja resno tveganje za pomanjkanje več hranil: železa, cinka, kalcija, joda in vitaminov B12, B2, A, D; maščobnih kislin ω-3, zlasti dokozaheksaenojske kisline (DHA, C22: 6ω-3), beljakovin in energije," so v praktičnih navodilih o Vegetarijanski prehrani pri otrocihzapisali Orel, Marjeta Sedmakiz Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike ter Nataša Fidler Mis, vodja Službe za dietoterapijo in bolniško prehrano Pediatrične klinike. Pomanjkljiva ali nepravilna prehrana lahko po njihovih besedah povzroči pomanjkanje mineralov, vitaminov, beljakovin ali celo energije pri otroku, vodi ne samo v motnjo rasti, ampak tudi v motnjo intelektualnega razvoja, slabše odpornosti organizma otroka. Ob tem je Orel poudaril tudi, da prehrana v otroštvu izjemno vpliva na možnost, da bomo kot odrasli zboleli za nekaterimi najpogostejšimi kroničnimi boleznimi, ter da je za zdravje otroka izredno pomembna tudi prehrana noseče in doječe matere. "Tudi v Sloveniji smo imeli več primerov otrok s hudo klinično sliko podhranjenosti in pomanjkanjem makro- in mikrohranil, ki so bili posledica veganske prehrane v družini. Takšen način prehranjevanja stroka odsvetuje, saj za otroke in mladostnike ni primeren. Če se starši ali mladostniki vseeno odločijo zanj, je potrebno natančno spremljati morebitna pomanjkanja, predvsem pa vnos snovi, ki jih je v rastlinski prehrani premalo ali jih sploh ni, nadomestiti v obliki obogatenih živil ali prehranskih dodatkov. Prehrano doječe matere in otroka naj vodi klinični dietetik, otroka pa stalno spremlja izbrani pediater." Vegetarijanstvo je lahko tvegan način prehranjevanja, če posameznik nima dovolj znanja o tem, je še poudaril Orel. Tako je po njegovih besedah potrebno veliko znanja, kako sestaviti pravilen jedilnik, da se zagotovi normalen vnos vseh potrebnih stvari. Pri veganstvu pa po njegovih besedah posameznik ne more zagotoviti vnosa vseh potrebnih snovi v telo, zato je zdravju škodljiv in nevaren način prehranjevanja, zlasti če gre za razvijajoč organizem, zato ga sam odsvetuje. Število veganov v Sloveniji ni znano V resnici ni znano, koliko ljudi v Sloveniji je veganov. "Jih pa je vedno več. Ne samo pri nas, temveč povsod po svetu. Za sosednjo Avstrijo obstaja približen podatek, da se število vegetarijancev in veganov skupaj giblje okoli cca 9 %. Največ jih je v starostni skupini od 29 do 39 let, to je 17 %. V Angliji naj bi se vegansko prehranjevalo okoli 550.000 ljudi, za Združene države Amerike se število giblje med 1 in 5% prebivalstva, odvisno od vira. Je pa v svetovnem merilu zagotovo opaziti trend stagniranja zanimanja za vegetarijanstvo, medtem ko zanimanje za veganstvo raste. Tudi v Sloveniji je povpraševanja po veganstvu vedno več, prav tako je vedno večja tudi veganska ponudba v restavracijah in trgovinah," pravi Hrovatova.

FOTO: Slovensko vegansko društvo

Šesto leto zapored in rekordno število prijavljenih Zelo veliko ljudi je postalo veganov prav s pomočjo Veganskega izziva, ki že šesto leto zapored poteka tudi v Sloveniji. Organizirajo ga prostovoljci Slovenskega veganskega društva, do zdaj pa se ga je udeležilo že več kot 7000 ljudi.

Pri veganstvu gre za etični odnos do živali. Vegani se ne prehranjujemo s hrano živalskega izvora (meso, mleko, jajca, med, želatina in podobno), obenem pa se tudi ne oblačimo v živalske kože in kožuhe, živali ne uporabljamo za zabavo ali v kakršne koli druge namene. Ker se zavedamo, da tudi za vsa ostala našteta področja živalim povzročamo trpljenje in smrt.

"V januarju se prijave še vedno nabirajo, začeli smo s 1200 udeleženci. Številka še vedno narašča in bomo sigurno podrli rekordno število udeležencev iz lanskega januarja – 1400. Število udeležencev se iz leta v leto povečuje, skupaj s povečevanjem interesa za veganstvo. Sploh priljubljen je izziv, odkar smo ga lansko leto prestavili v januar, ki je vse bolj znan kot “mesec veganstva” in novih začetkov. Ko vsak želi v novem letu narediti spremembo na boljše, tako zase kot za druge. Izziv je popolna rešitev in odličen začetek izpolnjevanja novoletnih zaobljub," pojasnjuje Hrovatova. Udeleženci vsak dan izziva prejmejo elekronsko pošto z dnevnim jedilnikom (vsega skupaj več kot 100 receptov), ki vsebuje tudi koristne nasvete, povezave do priljubljenih blogerjev in zanimivih dokumentarnih filmov. V uvodnih predavanjih razložijo vse, kar je dobro vedeti s področja nutricionistike, kuharskih trikov, zdravja, okoljevarstva in etike. Prav tako so vse te vsebine vključene v člankih, ki so del dnevne elektronske pošte. Mentorji nato poskrbijo še za specifična vprašanja. "Lahko so to lokalna vprašanja, kot Kje v svojem kraju dobim najcenejšo ovseno smetano? ali pa bolj splošna izkustvena Kako staršem in sorodnikom predstaviti, da ne jem mesa/mleka/jajc?, Kaj naj pripravim kolegom, ker v soboto prirejam zabavo?, Katero restavracijo (na bone) priporočate v mojem kraju?...Najtežje se je ponavadi soočati z okolico, ki ima pogosto brez dobrega razloga zelo negativen odnos do posameznikove odločitve, da postane vegan/ka. Namesto, da bi pozdravili dejstvo, da se nekdo odloči za bolj etičen, zdrav in okoljevarstven način življenja,"še doda. 'Gre za razbijanje mitov, ki so pri nas še vedno prisotni' Namen Veganskega izziva je, da bi se več ljudi odločilo za sočuten način življenja, kjer bi bilo živalim prihranjeno, gre pa tudi za rušenje mitov o prehranjevanju brez živil živalskega izvora, ki so v Sloveniji še vedno prisotni, še pravi Hrovatova, nato pa našteje in obrazloži tiste največje: 1. Brez zauživanja teh izdelkov zbolimo

Stališče znanosti o veganski prehrani je, da zmanjšuje možnost za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka …) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike. Ta stališča so narejena na podlagi stotin raziskav najvišjega standarda (peer review). To je najvišja oblika dokaza. Mnenja ali izjave posameznikov, pa naj bodo doktorji, “priznani” pediatri ali onkologi, v znanosti pomenijo najnižji dokaz v hierarhiji dokazov (sklicevanje na avtoriteto). Na žalost pa v Sloveniji vedno znova in znova mediji te “avtoritete” prikazujejo kot neizpodbiten dokaz o primernosti oz. neprimernosti veganske prehrane. Vegani pa se ne sklicujemo na katerokoli avtoriteto, temveč na znanost. 2. Brez zauživanja teh izdelkov nimamo moči za težja fizična dela in (profesionalno) ukvarjanje s športom

Prav profesionalni športniki se v veliki meri odločajo za rastlinsko prehrano, saj poročajo o več energije, hitrejši regeneraciji in izboljšani koncidiciji. Številni vegani se ukvarjajo s težjimi fizičnimi deli in kmetovanjem. 3. Veganstvo je zapleteno in nepriročno

Ponudba v restavracijah in trgovinah je tako velika, da tega nihče več ne more reči. Vsi večji trgovci imajo svoje linije veganskih izdelkov. Dobi se skoraj vse (veganske salame, zrezki in klobase, veganske paštete in drugi namazi, veganska mleka, veganske jogurte, veganske sladke in slane smetane, veganske sire, veganske sladolede, veganske piškote, veganske gumi bonbone, agar agar in pektin namesto želatine, veganske čokolade, veganske mešanice za nadomeščanje jajc). Tu ne smemo pozabiti, da v osnovi vegansko prehrano sestavljajo žita (in druga škrobna živila), stročnice, zelenjava, sadje, gobe, alge, začimbe, oreščki, semena in izdelki iz vseh teh živil. Če povzamemo, veganstvo pomeni, da namesto z ene police v trgovini vzameš izdelek z druge police.

Vsi se trudimo z reciklažo, zmanjševanjem odpadkov, kupovanjem lokalnih pridelkov, menjavo navadnih žarnic z varčnimi, zmanjšujemo porabo elektrike in se odločamo za okolju prijaznejše avtomobile… Ne pomislimo pa, kakšen vpliv na okolje ima vsebina našega krožnika. Znanstvene raziskave so ocenile, da uživanje lokalne govedine povzroča več toplogrednih emisij kot uživanje uvožene zelenjave iz drugih celin. Seveda je še bolje kupovati lokalno zelenjavo, ampak dobro je vedeti, da je za približno 6 % prehranskega ogljičnega odtisa Slovencev odgovoren internacionalen transport, za več kot 75% pa živinoreja.