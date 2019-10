Kako jesti zdravo na bone?

Način priprave je pomemben S cvrtjem in praženjem živil na veliko maščobe lahko energijska vrednost jedi občutno naraste. Za primer vzemimo na primer 110 gramski piščančji zrezek. Če ga spečemo na žaru z žlico olja, bomo z zrezkom zaužili okoli 150 kcal, če pa zrezek paniramo in ocvremo v olju, zaužijemo še enkrat več kalorij (okoli 300 kcal). Izbiraj obroke, ki so kuhani, dušeni, pečeni na žaru ali v pečici, cvrtje si privošči le redko ali nikoli.

Riba je vedno dobra izbira

Največ omega-3- maščobnih kislin dobimo z mastnimi ribami, a le teh večina poje premalo. So dražje, težje odstopne in jih je zamudno pripraviti. Izkoristi, ko so ribe v ponudbi na bon. V večini restavracij je to ob petkih, nekatere jo že ponujajo vsak dan. Najboljša izbira bodo sardele, skuša ali losos, toda tudi tuna, oslič in postrv bodo ok. Vseeno pa s količino ne pretiravaj, zaradi višje vsebnosti težkih kovin se priporoča ribe le dvakrat tedensko.

Polnozrnato te bolje nasiti

Kruh, riž, testenine ali krompir so škrobnata sestavina obroka, ki te nasiti in ti da večino energije. Polnozrnati bodo boljša izbira zaradi višje vsebnosti prehranske vlaknine, ki v želodcu nabrekne in s tem upočasni praznjenje želodca ter podaljša čas potovanja hrane po tankem črevesju. Tako si dlje časa sit!

Preudarno pri izbiri omak in polivk

Paradižnikova ali zelenjavna omaka za testenine bo boljša izbira, kot kremasta smetanova omaka. Pri prelivih za solato se izogibajte tistih z majonezo, gorčico ali drugih kremnih, raje izberite oljčno, repično ali bučno olje v kombinaciji s kisom ali limono.

Ali je res treba jed dodatno soliti?

Preden jed avtomatično posoliš, jo raje poskusi. Kuhar je hrano že začinil, zato dodatno soljenje (večinoma) ni potrebno.

'Alternativni' viri beljakovin

V luči trajnostnega prehranjevanja rdeče meso večkrat tedensko zamenjaj za drug vir beljakovin. Stročnice bodo dobra alternativa. Grah, fižol, lečo, čičeriko, bob,… si privošči v enolončnici, juhi, kot namaz ali prilogo.