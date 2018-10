Kako uspešno znižati holesterol?

O holesterolu je bilo napisanega že veliko dobrega in tudi slabega. Poznamo dobri holesterol HDL (pomaga ohranjati optimalno raven holesterola po žilah) in slabi holesterol LDL. Priporočljivo je, da imamo slabega holesterola čim manj. Povzroča aterosklerozo, bolezni srca in ožilja. Slabi holesterol se namreč kopiči v žilah in jih oži. Pretok krvi po žilah je zato otežen, žile pa se lahko posledično zamašijo. Gre za resne posledice. V primeru, da se zamaši srčna žila, pride do srčne kapi, če pa se zamašijo žile do možganov, to vodi do možganske kapi.

Holesterol torej postane naš sovražnik, če ga je v telesu preveč. Torej takrat, ko stopnja holesterola presega 5 milimolov na liter krvi, kar pomeni že veliko tveganje tudi za bolezni, kot so srčni infarkt, možganska kap, gangrena in angina pektoris (se kaže kot bolečina za prsnico). Preseženo raven holesterola ima kar dve tretjini Slovencev, največ v starosti med 35 in 70 leti. To stanje je toliko bolj zaskrbljujoče, saj pogosto ne vemo, da imamo previsok holesterol ... dokler ni prepozno.