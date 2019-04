Lastniki psov bolj zdravi in aktivni

A mnogi ne izpolnijo priporočenega minimuma gibanja dveh ur in pol na teden. V Sloveniji, ki sledi WHO glede priporočene aktivnosti, glede na raziskavo Evropske komisije iz leta 2018 izpolni priporočeno kvoto gibanja 77 odstotkov odraslih.

Kdor se redno giba, živi bolj zdravo in ima manjše možnosti, da zboli za kroničnimi boleznimi. Zaradi tega Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da se odrasli srednje ali bolj intenzivno gibljejo najmanj 150 minut na teden.

Osebe, ki se le stežka spravijo s kavča, bi tako lahko razmislile o štirinožnem prijatelju. Da živali pripomorejo k pogostejšem gibanju, je dokazalo že več študij. Tako je švedska raziskava iz leta 2017 pokazala, da lastniki psov živijo dlje in redkeje zbolijo za boleznimi srca in ožilja.

Glede na britansko študijo iz istega leta se ljudje s kosmatinci celo pri zelo slabem vremenu v povprečju gibljejo več kot ljudje brez psov pri lepem vremenu.

Tudi otroci, ki imajo doma psa, so v povprečju aktivnejši

Ekipa znanstvenikov z univerze v Liverpoolu je sedaj opazovala več sto odraslih, od katerih jih je imela približno tretjina v gospodinjstvu psa. Pozorno so spremljali telesno aktivnost in v znanstveni reviji Scientific Reports poročali, da lastniki psov štirikrat verjetneje izpolnijo priporočeno normo gibanja. Tudi otroci v gospodinjstvih s psi so v povprečju aktivnejši.

Britanski znanstveniki so še ugotovili, da lastniki psov sprehajajo štirinožce poleg svojih rednih telesnih aktivnosti, kot je na primer tek.