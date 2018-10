Tekaški trener: Ni res, da je tisti, ki odneha, slabič

Preteči 42 kilometrov ni lahko, a pomembno je, da se pri tem dobro počutimo, pravi tekaški trener, ki je pred Ljubljanskim maratonom z nami delil koristne nasvete za tekače. Ne hitite, vaše dihanje naj bo celotno traso umirjeno, ne pretiravajte s količinami vode in na cilju se nikar takoj ne ustavite. In še: ne rinite z glavo skozi zid. Če vas nekaj zelo boli, odnehajte.

Zadnji oktobrski vikend bo minil v znamenju 23. ljubljanskega maratona. Osrednji del bo potekal v nedeljo, ko bo ob 8.30 tek na 10 km, dve uri pozneje bosta starta na 21 in 42 km, pet minut pred velikim maratonom pa bodo začeli še paraplegiki na 21 km. Organizatorji si obetajo rekordno udeležbo, želijo si, da bi izboljšali rekordna časa proge, potegujejo pa se tudi za mednarodni zlati znak. Tisti, ki gredo letos na maraton, morajo biti nanj že pripravljeni. Ni kaj dodajati, zdaj je čas za odvzemanje, pravi tekaški trener Urban Praprotnik, ki je z nami delil koristne nasvete za tekače, ki so se odločili preteči 42 kilometrov. Na vprašanje, kdaj smo pravzaprav pripravljeni preteči takšno razdaljo, odgovori: takrat, ko je naše telo navajeno na takšno dolgo razdaljo."Če smo s treningi dolgih tekov prišli do 36 kilometrov, lahko z veliko gotovostjo verjamemo, da bomo brez posebnih težav pretekli tudi 42. Dobro je, da zadnja dva tedna pred maratonom ne preizkušamo, kako daleč lahko tečemo. Zadnja dva, še posebej zadnji teden, je čas za umirjeno pričakovanje maratonskega dne."

Pravi napredek ni dosežek, ki mine, ampak doseganje, ki traja, pravi tekaški trener Urban Praprotnik. FOTO: osebni arhiv

Oblecimo se hitrosti in vremenu primerno Kako toplo se oblečemo za tek, je odvisno od vremena in naše hitrosti teka. "Če tečemo hitro, se manj oblecimo, če tečemo počasneje in vmes tudi hodimo, pa poskrbimo za to, da se lahko med tekom slečemo, če nam je toplo, in oblečemo, če nas bo začelo zebsti," svetuje Praprotnik. Pomembno je, da se pred tekom, in to dovolj časa pred štartom, dobro najemo. "Da bomo štartali s polnimi zalogami glikogena, je dobro, da dobro jemo že v soboto – kosilo in večerjo. Nedeljski zajtrk pa končajmo nekje tri ure pred štartom. Pri tem poskrbimo tudi za to, da dovolj pijemo. Pametno je namreč, da smo na štartu s polnimi zalogami energije in vode." Vzdržujmo tempo z umirjenim dihanjem Celotno maratonsko traso lahko po njegovih besedah zdržimo, če je naše telo navajeno na razdaljo, in če ne tečemo prehitro. Tistim, ki dvomijo o svoji zmožnostih, bo lažje z vmesnimi odseki hoje, 1 do 2 minute.

Rekorda na 42 km sta v lasti Etiopijca Limeniha Getachewa iz leta 2015 (2:08:19) in Kenijke Caroline Cheptanui Kilel iz leta 2009 (2:25:24). Nagradni sklad je ostal na ravni zadnjih let, tako bosta 30.000 evrov dobila prvouvrščena na 42 km v obeh konkurencah.

Izjemno pomembno je tudi dihanje. Le-to nam med drugim sporoča, v katerem območju obremenitve tečemo."Če smo zadihani, ko rahlo lovimo sapo, je to znak, da tečemo prehitro. Zato pri maratonih vzdržujmo tempo, ko je dihanje dokaj umirjeno." Pretiravanje s pitjem je nevarno Med maratonom pijmo redno na okrepčevalnicah, vendar se s pijačo ne nacejajmo. Pijmo toliko, kolikor smo žejni in nič več, še opozarja Praprotnik. Pretiravanje s pitjem je namreč nevarno. "Raziskave v zadnjih letih potrjujejo, da se mati narava ne moti pri žeji. Kajti nasvet, da ko smo žejni, je že prepozno, in da če smo izgubili med 1 do 2 odstotka telesne teže med maratonom, to vodi v slabšanje naših telesnih sposobnosti, je ovržen." Pri 42-kilometrskem teku pride prav tudi sladkor. "Lahko ga spijemo v napitkih na okrepčevalnicah, pojemo mandarine, banane, čokolade, energetske ploščice, ali pa imamo 2 ali 3 gele v rezervi v kakšnem žepku. Najbolje je, da sladkor po malem sproti dodajamo." Ni res, da je tisti, ki odneha, slabič Preteči 42 km ni lahko, a dobro je, da se pri tem počutimo dobro, še opozarja naš sogovornik. "Ko se počutimo slabo, to seveda ni dober znak. Morda nas kaj začne boleti, vendar te bolečine ne smejo biti velike in najbolje je, če izginejo kar same. Če pa nas nekaj zelo boli, pa res toplo priporočam, da odnehamo. In ni res, da je tisti, ki odneha, slabič! Nasprotno, odnehati je na takšnih dogodkih v bistvu na nek način težje kot nadaljevati!" Praprotnik zato tako sebi kot vsem tekačem svetuje, naj ne rinejo z glavo skozi zid in se med tekmo ne prepričujejo, da je vse v glavi. "Res je, da je v njej veliko, nenazadnje jo zato imamo. Pa tudi zato, da se znamo tudi primerno varovati. Ne tecimo maratona zato, da se samokaznujemo. Tecimo s hvaležnostjo, da lahko! Če ne moremo, hodimo. Če še to ne gre, pa odnehajmo!"

Medtem ko se večina maratoncev za 42-kilometrski tek dobro pripravi, pa pol krajšo razdaljo mnogi podcenjujejo. Lani so jim reševalci pomagali pretežno zaradi bruhanja, krčev, dehidracije in celo dveh srčnih zastojev. FOTO: Damjan Žibert