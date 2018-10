Na Kalvarijo teklo 270 tekačev, med njimi kar 65 otrok

Zdrava zabava iz Univerzitetne športne zveze Maribor je že devetič zapored pripravila športni dogodek brez startnine, ki je poseben že sam po sebi, saj gre za tek po 454 stopnicah v soju luči, bakel in svetlobnih efektov.

"Zelo nas veseli, da so se otroci in starši odzvali našemu vabilu množično in se podali na stopnice," je povedal vodja prireditve Klemen Tasič.

Kar 65 otrok je namreč teklo v treh starostnih kategorijah: mini kalvarček do vključno letnika 2011, kalvarček (2007–2010) in senior kalvarček od 2003 do 2009. Mlajši otroci so pretekli do prvega platoja, torej 35 stopnic, najstarejša kategorija otrok pa kar vse stopnice.

Najmlajša deklica je štela komaj dobri dve leti.