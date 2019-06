Prvi poletni dan ob sončnem vzhodu pozdravilo na tisoče Slovencev

Danes se s Sončevim obratom oz. solsticijem tudi koledarsko začenja poletje. Pohodniki po Sloveniji so z ogledom sončnega vzhoda najdaljšega dne v letu poletje pozdravili na ljubljanski Šmarni gori, mariborskem Pohorju in na Boču.

Pohodniki danes že četrto leto zapored osvajajo ljubljansko Šmarno goro v okviru projekta Od vzhoda do vzhoda, ki ga organizirata Metka Albreht in Metka Štuhel Mikolič . Prvi poletni dan je na vrhu Šmarne gore tako pričakala množica ljudi. Projekt se je začel ob 5. uri zjutraj z Alenko Godec , godalno zasebno Simfonika, pianistom Gašperjem Koncem in skupino Veseli svatje.

Pričakovali so okoli 2000 ljudi, a po prvih ocenah je bila ta številka krepko presežena. Prvi pohodniki so se odpravili na pot od spodnje postaje vzpenjače okoli 3. ure in vse do 5. ure se je do vrha vila neprekinjena množica ljudi. Ko je na cilju legenda slovenske glasbeVlado Kreslin ob sončnem vzhodu zapel balado Nekega jutra, ko se zdani, je bilo območje med zgornjo postajo vzpenjače in Hotelom Bellevue polno ljudi.

Nekateri obiskovalci so si pot navzgor skrajšali s krožno-kabinsko žičnico, ki je s polovičnim popustom neprekinjeno vozila od 4. ure. Po navedbah pristojnih so do 8. ure prodali že več kot 2000 kart za vožnjo.