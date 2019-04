NBA Tmin liga zagrizla v novo sezono

Športniki s svojimi dosežki, napori in strastjo mnogokrat povežejo, združijo narod ter so navdih in motivacija vsem generacijam. Eden takih primerov, ko so se Slovencem uresničile sanje, se je zgodil pred dvema letoma – postali smo evropski prvaki v košarki. In ravno ta dogodek je vplival, da so Primorci ustanovili NBA Tmin, posoško rekreativno ligo v košarki, ki postaja vse bolj priljubljena.

FOTO: Aljoša Kravanja

Navdušenje, ki je vladalo, ko so slovenski košarkarji poskrbeli, da je koš postal slovenski simbol, je zanetilo iskro v Tolminu. Na košarkarsko igrišče so stopili ne le košarkarji, ampak tudi nogometaši, rokometaši, tekači … "Začeli smo se dobivati na igrišču in tako je prišlo do ideje: kaj pa če bi ustanovili ligo, ki bi bila podobna ameriški NBA? Torej, da bi imeli nabor, ekipe, ki bi imele svoje drese, tako kot je v pravi NBA," je pojasnil Uroš Rutar, dolgoletni nogometni vratar Nogometnega kluba Tolmin in Primorje, ki je glavni krivec, da je zgodba NBA Tmin lige zaživela.

Že na uvodni, pripravljalni tekmi igralci niso varčevali z energijo. FOTO: Aljoša Kravanja

In res so po družbenih omrežjih sporočili, da iščejo NBA Tmin igralce. Prijavilo se je okrog 60 navdušencev košarke, iz katerih je SebastjanMaurič, trener ter igralec 'Chichago Bulls', sestavil šest ekip: Chicago Bulls, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Boston Celtics, New York Knicks. Sestavil jih je po svoji presoji, da bi bile kar najbolj uravnotežene. Vsaka ekipa je dobila svojo barvo dresov, da se lažje razlikujejo med seboj. Zaradi velikega zanimanja sta se ligi letos priključili še dve ekipi. "Eno smo seveda poimenovali Dallas Mavericks zaradi Luke Dončića. Zato smo morali spremeniti barve dresov. Prej je bil moder New York. Ker pa je pravi Dallas moder, smo za New York naredili nove oranžne drese," je nasmejano pripovedoval Rutar. Druga nova letošnja ekipa je Golden States Warriors. Liga pa ni dobila zgolj dveh novih ekip, ampak se je razširila tudi po številu igralcev. Če jih je bilo prvo leto v vsaki ekipi osem ali devet, jih je zdaj deset. Najmlajši je star 15, najstarejši 55 let. Prihajajo iz tolminske, kobariške in bovške občine ter občine Kanal ob Soči, je povedal Uroš Rutar in dodal: "Ligo želimo obdržati na lokalnem nivoju. Raje vidimo, da igrajo domačini, kot da bi zaradi nekoga iz druge regije domačin moral ostati na tribuni."

Košarka je povezala Primorsko. FOTO: Aljoša Kravanja

Glavni namen lige je bil združiti rekreativne ljubitelje športa, ohranjati kondicijo in zdravje ter vse to združiti v zabavno druženje. A kljub rekreativno naravnani ligi, so NBA Tmin igralci vse bolj zavzeti. Tekem ne jemljejo z levo roko, pod košem veje pravi športni, tekmovalni duh."Postalo je kar na nož. Med nami je rivalstvo, vsi se poznamo med sabo, ekipe so mešane in konkurenčne, tako da je postalo kar zanimivo. Ves Tolmin je začel igrati košarko," se je nasmehnil igralec tolminske ekipe Chicago Bulls Sebastjan Rutar. Liga se je, kot pravi Uroš Rutar, dobro prijela. Pa ne samo med igralci, z navdušenjem so jo sprejeli tudi domačini. Tekme, ki jih imajo NBA Tminovci ob petkih na košarkarskem igrišču na Brajdi v Tolminu, so postale pravi športno-družabni spektakel. Ob igrišču se zbere okrog 300 ljudi, ki spodbujajo svoje ekipe. "Tekme so se začele konec aprila, končale se bodo 22. junija. Potem imamo dopuste, play-off pa je septembra. Torej vse skupaj traja okrog tri mesece," je ponosen Rutar, ki je izredno vesel, da je že pred prvo tekmo – na pripravljalni tekmi – Tolmin preplavila prava mrzlica.

Igralci nimajo posebnih treningov, so pa na tekmah toliko bolj zavzeti. FOTO: Aljoša Kravanja