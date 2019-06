'Ni bilo tekmovalnosti, kolesarili smo za skupni dobrodelni namen'

"Ponosni smo na takšen dogodek, kjer se krepi duh sodelovanja, prijateljstva, spodbujanja drug drugega in dobrodelnost. Diagonala335 ni tekmovanje in ne maraton, gre za druženje isto mislečih ter spodbujanje ljudi k več gibanja," je po sobotnem dobrodelnem dogodku sporočil strastni kolesar in idejni vodja projekta Diagonala335 Simon Eržen .

Iz starta na Goričkem, kjer se je zbralo tudi okoli 50 vaščanov in župan občine Kuzma, se je pognalo 110 kolesarjev, s Simonom na čelu. Kolesarska karavana se je na 335 kilometrov dolgo pot podala natančno pet minut čez polnoč.

Promocijske točke, na katerih se je pod sloganom Zmigajmo Slovenijo spodbujalo gibanje med ljudmi in zdrav način življenja, so bile na Vranskem, v Ljubljani, Kopru in Portorožu. Med potjo je kolesarje čakalo več točk tudi za osvežitev s pijačo in jedačo, in sicer na Ptuju, Trojanah, Vranskem in Belskem. V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane je bila postojanka na lokaciji zveze v Ljubljani, kjer so se kolesarji okrepčali z malico, pozdravil in motiviral pa jih je tudi predsednik športne zveze in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenija Janez Sodražnik. Na cilju v Portorožu, kamor jih je prikolesarilo 110, jih je čakala večerja. Nekaj jih je zbralo še dodatne moči za prijetno osvežitev s skokom v morje in supanje.

Najstarejši udeleženec je imel 72 let

"Vožnja ponoči je bila nekaj posebnega in za marsikoga je bilo prvič, da se je podal na pot sredi noči. Predvsem na klancih je kolesarje bodril harmonikar Rok, tako da so lažje premagali vzpone. Na vsaki promo točki so udeleženci zbirali žige, s katerimi so na koncu prevzeli zasluženo medaljo. Vzdušje na poti je bilo vrhunsko. Kljub utrujenosti so se kolesarji podpirali in delovali homogeno v duhu 'skupaj smo močnejši'. Ni bilo tekmovalnosti, ampak kolesarjenje za skupni dobrodelni namen," je povedal Simon.

Sicer pa je njihova pot minila brez večjih tehničnih težav. Mobilni servis je imel pet intervencij zaradi predrtih zračnic, nekateri kolesarji so jih zamenjali sami. Skupno so premagali 2700 višinskih metrov vzponov in porabili okvirno 7000 kilokalorij. Nadomestili so jih na postojankah, privoščili so si pravi trojanski krof, toplo malico v Ljubljani in na cilju v Portorožu.

"Tudi letos je bilo za nekatere prvič, da so bili na kolesu skupaj več kot 300 km. Diagonalo je prevozil že znan udeleženec Diagonale335, tokrat kar s kolesom Pony. Prav tako je prvič bila na Diagonali335 punca Nika, ki je na diagonali prvič celo prešla najprej mejo tako 200 in 300 km. 21-letni Franc si je specialko kupil par dni pred štartom in kljub temu premagal pot do Portoroža. Najstarejši udeleženec je imel kar 72 let."