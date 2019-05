Po hudi nesreči je zaživel znova, zdaj pomaga drugim

"13. maja 2008 sem peljal svoj novi motor na prvo vožnjo. Izgubil sem nadzor, padel po tleh, čez mene pa je zapeljal avto. Zdrobil me je, vse je bilo zlomljeno, moji udi so se držali le še kože, noge so bile obrnjene, zvite, povsod je bilo polno krvi … Bil sem ujet pod avtomobilom – da so lahko prišli do mene, so ga morali dvigniti. Nekako mi je uspelo, da si nisem zlomil hrbtenice, a vse ostalo je bilo uničeno ..." se spominja Denis Dronjić . Poškodbe so bile hude – zlomljena kolena, dislocirani kolki, zlomljena stegnenica, gležnji, golenica in mečenica. Zlom ramena in poškodbe glave, ki so povzročile krvavitev in otekanje v možganih."Bilo je tako resno, da so mi zdravniki rekli, da ne bom nikoli več hodil."

Ni bilo lahko, Denis je za pot do studia in nazaj vsak dan potreboval devet ur – moral se je peljati z dvema avtobusoma, vlakom in še 25 minut hoditi z berglami. "A to je bilo najboljših devet ur! Vsak dan sem to delal in vsak dan sem se počutil malo bolje. Ko sem naposled le hodil, sem nekega dne spoznal, da moram bikram jogo početi do konca življenja! In če že moram, zakaj je ne bi učil?" Še isto leto je naredil izpit za učitelja joge in tako zdaj že devet let potuje po svetu in jo uči v različnih državah. Prav ničesar v svoji zgodbi ne bi spremenil, pravi.

Vedel je, da je pred njim težko potovanje. Lotil se je različnih terapij, a je vsako prekinil. Še najbolj mu je pomagala bikram joga."Vsakič sem se po njej počutil malo bolje. Vedel sem, da moram nadaljevati, da bom popolnoma okreval. Vsak dan sem jo izvajal. Potrpljenje in vztrajnost sta bila ključna za to, da sem danes tam, kjer sem."

Štiri mesece je bil v bolnišnici, devet mesecev na invalidskem vozičku, prestal je enajst operacij. Moral se je znova naučiti hoditi. "Leto dni sem potreboval, da sem s pomočjo bergel shodil in šele, ko sem se prvič vrnil na uro bikram joge, ki sem jo prakticiral že pred nesrečo, sem se zavedel razsežnosti svojih poškodb. Padal sem po tleh. Star sem bil 28 let, pa nisem mogel stati na eni nogi. Bilo je naporno – ne samo fizično, tudi sprejetje dejstva, kako hudo sem poškodovan."

Te dni mineva enajst let od nesreče, ki mu je spremenila življenje, in – tako kot lani – se je Denis to prelomnico odločil obeležiti na prav poseben način. Če se je lani postil in meditiral deset dni zaporedoma ter z donacijami zbral skoraj tisoč evrov za zavetišče Horjul , pa bo letos v svojem studiu na Rudniku gostil razstavo Vision Exhibition 2019, s katero bodo zbirali sredstva za Zavod Vozim.

Začetki Zavoda Vozim so povezani s prometno varnostjo, danes pa delujejo na področju preventive v prometu in alkoholu ter psihoaktivnih snovi (PAS), mladinskega dela in socialne integracije oseb z manj priložnostmi.

"Vsako leto v maju, mesecu, ko mi je bila dana še ena priložnost za življenje, zbiram denar za neko neprofitno organizacijo, da bi s tem nekako dal nazaj", pojasni.

23. maja med 17.30 in 21. uro se bo tako njegov studio spremenil v umetniško galerijo, v kateri bodo svoja dela razstavljali Silvo Kretič, Jolanda Jeklin, Marko PalmeinBoštjan Retar. Vsak od njih bo en izdelek tudi daroval za dobrodelno dražbo, ki se je boste lahko udeležili na licu mesta in bo potekala med 19.45 in 21. uro. Na dogodku bo bikram joga skupina pokazala zaporedje 26 položajev in dveh dihalnih vaj, ki so Denisu po nesreči pomagale okrevati, otroško jogo pa bo demonstrirala Maja Podpečan s svojo skupino. Zapela bo Alja Patrič, ki v omenjenem studiu sicer enkrat mesečno izvaja kopeli z gongi.

Že jutri pa se na Facebook straneh Zavoda vozim in studia Bikram Yoga Ljubljana začenja dobrodelna licitacija del omenjenih umetnikov. Izklicna cena, da lahko sodelujete na njej, je pet evrov. Zaključila se bo 21. maja ob 22. uri.

Denis vabi vse, ki bi želeli pomagati, naj jih obiščejo ali se pridružijo licitaciji na Facebook straneh, saj bo šel njihov denar zavodu, ki preprečuje izgubo človeških življenj."Naš letošnji cilj je ljudi osveščati o motoristični sezoni, med katero ugasne ali se spremeni veliko življenj. Tako vozniki avtomobilov kot motoristi morajo biti še posebej pozorni. Prav tako želimo mlade opozoriti na to, kako nevarno je sesti za volan pijan in med vožnjo uporabljati telefon. Vožnja zahteva osredotočenost in koncentracijo. Želimo si, da bi vsi na cilj prispeli živi," je pojasnil.