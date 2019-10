Prekolesaril je vseh 212 občin: 'Za celiakijo ni čudežne tabletke'

54-letni Novomeščan Matjaž Golob je med 5. in 18. avgustom prekolesaril vseh 212 slovenskih občin. 14 etap, 3000 kilometrov in 40.000 višinskih metrov. Vse zato, da je ljudi ozaveščal o celiakiji, bolezni, ki jo ima približno odstotek svetovnega prebivalstva.

"Če bi me pred tremi ali štirimi meseci vprašali, kaj je celiakija, vam ne bi znal pojasniti. Za to bolezen sem slišal, a se vanjo nisem poglabljal, saj je sam in moji bližnji k sreči nimajo. Zdaj, ko sem slišal zgodbe bolnikov s celiakijo, vem, kako pomembno je, da ljudje izvedo zanjo," pripoveduje Matjaž Golob. V tej zgodbi pa se je znašel povsem po naključju …

FOTO: Facebook/Celiakija

Pri 50 je prišel njegov čas Diplomirani inženir gradbeništva, mož in oče dveh otrok ves prosti čas posveti tistemu, kar ga v življenju najbolj veseli – športu, natančneje kolesarjenju na dolge ture in teku na maratonih. Že leta 1997 je s prijatelji prekolesaril 384 kilometrov od Kopra, prek Vršiča, do Novega mesta. Nato je svojo ljubezen do športa zaradi študija in družine postavil na stranski tir, pri 50 letih pa se je odločil, da je spet prišel njegov čas.

Tekača sva oba z ženo in v posebno zadovoljstvo in veselje mi je, da skupaj trenirava in se udeležujeva maratonskih preizkušenj.

Predlani je tako s kolesom prevozil vsa glavna mesta bivše Jugoslavije (2400 km), lani pa je v 20 dneh prevozil pot ob meji bivše Jugoslavije (malo več kot 4000 km). "Letos sem načrtoval, da bom kolesaril od Črnega morja do Atlantskega oceana, potem pa sem na televiziji slučajno gledal neko oddajo z motoristi, ki so obiskali vseh 212 slovenskih občin. A oni so šli samo do tabel, ki označujejo ozemlje občine, jaz sem pa to spremenil v obisk vseh mestnih hiš, kjer sem se tudi fotografiral,"pojasnjuje. Dva meseca načrtovanja poti Načrtovanje poti je bilo izredno zahtevno, pravi, vzelo mu je kar dva meseca časa, vmes pa je večkrat skoraj obupal. "Moj prvotni cilj je bil, da – če se le da – ne vozim po istih cestah. To seveda ni povsod mogoče, na Jezersko, na primer, ne moreš nikjer drugje. Pa sem malo spreminjal, malo dodajal in na koncu pa prišel na izjemno pot, ki je ne bi spremenil niti malo, saj se je izkazala za idealno." Na kratko nam je opisal etape: iz Novega mesta je šel v smeri Straže, Dolenjskih Toplic in Bele Krajine, preko Osilnice do Sodražice. Drugi dan se je podal na morje in prespal v Piranu, potem je šel skozi občine ob meji, do Kobarida. 4. dan Kamnik, 5. dan Lovrenc na Pohorju, 6. dan Dobrovnik, nato pa Bistrica ob Sotli, Vrhnika, Bohinjska Bistrica, Slovenj Gradec, Sveti Tomaž, Radeče, Medvode in povratek v Novo mesto.

Niti za trenutek nisem pomislil, da mi ne bo uspelo, pravi Matjaž Golob. FOTO: Facebook/Celiakija

Več kot 100 sprejemov: 'Tega nisem pričakoval niti v sanjah' S 25 kilogrami opreme je na dan naredil približno 200 kilometrov. "Na pot sem krenil ob 5. zjutraj, zaključil pa med 19. in 20.30, odvisno od sprejemov, ki so mi jih organizirali. Teh je bilo več kot 100. Niti v sanjah nisem računal, da jih bo toliko! Pričakali so me ljudje s celiakijo, občinarji, harmonike, lokalni mediji, skratka povsod je bila zabava." Za organizacijo njegove poti je poskrbel predsednik društva Celiac Goran Makar, s katerim sta prijatelja že dolga leta. Na idejo o sodelovanju pa sta prišla povsem slučajno – Matjaž mu je povedal, da bo kolesaril, Makar pa ga je vprašali, ali bi pri tem ljudi ozaveščal o celiakiji, in predlog je z veseljem sprejel.

Matjaž Golob je 7. avgusta na Jezerskem posnel fotografijo z Davom Karničarjem, ki je umrl 16. septembra. "Verjetno je bila ena njegovih zadnjih. Počaščen sem, da sem se lahko fotografiral z njim."

Prenočišča so mu urejale občine, pa tudi posamezniki prek Facebooka. "Pod streho so vzeli popolnega neznanca, mi dali večerjo, vstali pred 5. uro, da so mi pripravili zajtrk ... Vsem tem ljudem klobuk dol, to mi je dalo še dodatno energijo. Tudi ljudje na sprejemih ti dajo energijo in če v klancu pride kriza in noge pečejo, se spomniš tega, pomisliš, kaj vse te še čaka, in dobiš nov zagon. Niti v enem trenutku nisem pomislil, da mi ne bi uspelo." Fizične kondicije mu ni primanjkovalo, še dodaja, saj je takih naporov in večurnega kolesarjenja vajen. "Zadnjih pet let kolesarim, naredim med 15.000 in 20.000 km na leto, pretečem med 1000 in 1500 km, tako da telesno sem dobro pripravljen. Še največ je v glavi. Preklopiti moraš na to, da boš 14 dni počel eno in isto. Vstajanje, kolo, počivanje, vstajanje, kolo, počivanje ... Najtežje je po dveh, treh dneh, toliko, da telo dojame, kaj se dogaja, potem pa padeš v ritem in steče. Še trikrat bi lahko naredil to razdaljo, če bi le imel dopust. Prehitro je minilo!" 'Za celiakijo ni čudežne tabletke'

Z Davom Karničarjem je posnel eno zadnjih fotografij. FOTO: Facebook/Celiakija