Raziskava: Z vsakodnevno telovadbo nad sedeče delo

Ljudje, ki več ur na dan sedijo pred pisalno mizo ali gledajo televizijo, bi morali vsak dan telovaditi, če želijo preprečiti zdravstvene težave, ugotavlja avstralska raziskava. Že 20 do 40 minut hoje ali hoje po stopnicah lahko bistveno zmanjša tveganja za zdravje, a najučinkovitejša je vadba, pri kateri se zadihamo.

Raziskava univerze v avstralskem Sydneyu, ki so jo nedavno objavili v reviji The Journal of the American College of Cardiology, je ugotovila, da ljudje, ki vsakodnevno presedijo šest ur in ne telovadijo, prej umirajo zaradi srčno-žilnih bolezni kot tisti, ki telovadijo uro na dan. V devetletni raziskavi je sodelovalo skoraj 150.000 ljudi, starejših od 45 let.

Sedeče delo je neprijazno do telesa. FOTO: Shutterstock

Odkrili so tudi povezavo med vsakodnevnim dolgotrajnim sedenjem, daljšim od šestih ur, z zdravstvenimi težavami, kot so prekomerna telesna teža, srčne bolezni, diabetes, rak in depresija. Večkratno vstajanje je zmanjšalo tveganje za srčno-žilne bolezni pri tistih, ki vsakodnevno sedijo štiri ure ali manj, ni pa imelo skoraj nobenega učinka pri tistih, ki sedijo dlje. So pa tisti z dolgotrajnim sedenjem, ki so vsak dan bili od 20 do 40 minut zmerne telesno dejavni, npr. hoja ali hoja po stopnicah, lahko bistveno zmanjšali tveganja za zdravje.

Že zmerna telesna aktivnost vsak dan bistveno zmanjša tveganje za zdravje. FOTO: Shutterstock