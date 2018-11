Smučarski trener, ki svojo ekipo uri v slogu ameriških tjulnjev

McBride je človek, ki si prizadeva spremeniti vse to. V svoji ekipi je zato uvedel treninge, kakršne imajo specialne enote ameriške mornarice navy seals (tjulnji), v sklopu plezalne ekspedicije pa jih je popeljal tudi na Capitol Peak, vrh enega najtežjih koloradskih štiritisočakov. Vse to z enim samim ciljem – da bi bili najbo ljši.

Kljub temu, da sta Miller in Phil Mahre osvojila naslov svetovnega prvaka, še noben ameriški predstavnik moškega spola še nikoli ni osvojil krone sezone. Zadnji ameriški olimpijski prvak v spustu je bil Tommy Moe leta 1994, Daron Rahlves pa je bil leta 2003 zadnji ameriški smučar, ki je zmagal na ikoničnem spustu v Kitzbühelu. Od sedanje ekipe sta dirke na spustu svetovnega pokala osvojila le Steve Nyman in Travis Ganong .

Bratje

"Vrhunski smučarski tekmovalci so v izjemno dobri formi, nadarjeni, vsi trdo delajo, 95 odstotkov jih je pri tem, kar počnejo, zelo strastnih. Tisti dejavnik, ki odloča med prvim in drugim mestom, pa je lahko prav stanje duha," je McBride povedal za CNN Sport. "Spretnosti duha so odločilni faktor med športnikom, ki stoji na stopničkah, in športnikom, ki konča na desetem mestu."

Za ameriške smučarje, ki veliko časa preživijo daleč od doma, na evropskih tleh, je po njegovih besedah ključno, da ustvarijo okolje, v katerem se spodbujajo med seboj in verjamejo drug v drugega. "Komponenta ekipe je v smučanju pogosto spregledana, ker gre za individualen šport. A skupaj na poti preživimo toliko časa, da je to pomeben delček sestavljanke," pravi. "Zame so ti fantje kot skupina bratov. Vsi razumejo, za kaj gre pri hitrostnem smučanju. To ni slalom. Ti fantje drug drugega ženejo na rob. Ko greš pri 90 metrih na uro navzdol, dobro veš, da boš, če greš v ograjo, poškodovan."

Preko meja

McBride je evojo ekipo popeljal na štiridnevni trening v Kalifornijo, kjer je vsakega tekmovalca pripravil do tega, da od sebe da največ, kar zmore. Da bi repliciral najbolj stresne situacije s pravimi posledicami, je sestavil serijo izzivov, ki vključujejo zadrževanje diha tako nad vodo kot pod njo.

"Ko si enkrat pod vodo, se vse spremeni. Drugačne so posledice, ne moreš hlastati za zrakom. Ne moreš goljufati. Strah te je, voda prisili tvoj um, da gre nekam drugam, kar je v vsakdanjem življenju težko storiti. Fantje na tak način spoznajo, da njihove meje niso tam, kjer mislijo, da so, pač pa gredo lahko še dlje," pojasnjuje.

Korist tovrstnih vaj za smučarje je v tem, da jim pomagajo doseči sproščeno stanje pozornosti in se osredotočiti tako pred kot med tekmovanjem. "Vaša uspešnost in stres se srečata na točki, kjer lahko od sebe date maksimalno, to pa je na tekmovanjih lahko zelo koristno", pravi McBride.

Stresno

Ena od najbolj brutalnih vaj je tehnika stanja v ledeno mrzli vodi, ki se je je McBride naučil od ameriških specialnih enot. Gre za timsko delo – medtem, ko eni čakajo v ledeno mrzli vodi, drugi rešujejo sestavljanke ali tečejo na vrh hriba.

"Prvi fantje so iz vode prišli modri, bilo je brutalno. Nismo bili usklajeni kot ekipa, nismo dobro komunicirali," je ocenil začetke. "A vsi so se iz izkušenj nekaj naučili in postajali vse boljši. Prepričan sem, da niso bili psihično pripravljeni na to, kar jih je čakalo. A če porinem fante na točko, kjer sicer niso srečni, bodo pa posledično na dolgi rok lahko boljši pri tem, kar delajo, potem sem zadovoljen," še dodaja McBride.

Enako je bilo, ko jih je popeljal na gorsko ekspedicijo – na koloradski štiritisočak. "Pomembno je bilo, kako so drug drugega spodbujali, kako so sodelovali, se pogovarjali in reševali težave, ko jih je bilo strah. To so fantje, ki jim je povsem domače smučati 90 metrov na uro, poznajo ta svet in to počnejo že dolgo časa. A celo neustrašni smučarji se v situacijah, ki jim niso poznane, počutijo nelagodno, in tako je izziv tudi zastavljen."

Na poligonu za specialne enote v Kaliforniji smučarji plavajo več kot kilometer tako, da s seboj vlečejo še nekoga, nato pa tečejo po peščenih sipinah ali pred seboj porivajo kolesa oz. gume. Fizični del usposabljanja je obsežen in združuje trening moči, s katero se uprejo gravitacijskim silam v zavojih in močnim udarcem pri pristankih, ter aerobni, anaerobni in visokointenzivni trening, s pomočjo katerega lahko zdržijo celo dirko.

Poletni treningi, ki jih ameriški smučarji opravljajo na Norveškem, v Čilu ali na Novi Zelandiji, pomagajo pri tehniki, zavojih, taktiki in poskokih v zraku, vetrni tuneli pa pri aerodinamiki.