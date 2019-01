Sok kislih kumaric, sok rdeče pese ... kaj res deluje in kaj ne?

Največjo reklamo za bistro tekočino slanega in kiselkastega okusa je tako med odprtim prvenstvom Avstralije naredil ameriški teniški igralec Frances Tiafoe , ki je zmago v osmini finala pripisal kar pitju tega "čudežnega napoja", je poročal britanski BBC.

Na tekočino, ki nastane ob vlaganju kumaric, kot sredstvo za preprečevanje krčev in za pomoč pri regeneraciji vsaj sodeč po poročilih v svetovnih medijih v zadnjem času prisega vse več vrhunskih športnikov.

Novica, da bi nekaj, kar sodi v ozimnico marsikaterega slovenskega in srednjeevropskega gospodinjstva, dejansko lahko bistveno pripomoglo k športnim dosežkom, je morda presenetljiva za nepoznavalce. A zdravniki potrjujejo, da ima lahko blagodejne učinke ob velikih naporih, saj vsebuje precej soli, ki jo telo izloča ob potenju. Še več, zaradi svojih sestavin naj bi že v ustih sprožil refleks, ki ustavlja mišične krče, navajaBBC.

Različni viri ob tem še navajajo, da so tudi nekatere študije potrdile delovanje soka kislih kumaric, vendar te doslej niso bile izvedene po znanstvenih kriterijih in temeljijo predvsem na pričevanjih uporabnikov ter nejasnih primerjavah.

'Nekateri ljudje izgubljajo več soli kot drugi v enakih razmerah'

Na pomanjkanje pravih raziskav o učinkih soka kislih kumaric opozarja tudi slovenska strokovnjakinja za klinično prehrano Nada Rotovnik Kozjek. Kot pravi vodja oddelka za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu, je predvsem težko govoriti o dejanski učinkovitosti takšnega soka za rehidracijo, saj je potrebno nadomeščanje soli prilagoditi fiziologiji posameznika. "Nekateri ljudje izgubljajo več soli kot drugi v enakih razmerah," izpostavlja. Pri tem pa verjetno ni nepomembno niti to, da niso vsi sokovi kislih kumaric enako slani oziramo se razlikujejo pri razmerjih različnih sestavin, kot so kis in sol.

V ZDA pitje soka kislih kumaric sicer ni nov trend. V tekaških krogih sok kislih kumaric že vrsto let velja kot nekakšna panaceja za mišice, na kar so se s svojo ponudbo odzvala tudi marsikatera podjetja. Eden bolj znanih proizvajalcev, ki nosi ime kar po tekočini, tako stekleničke s 75 mililitrov napoja za rehidracijo prodaja že skoraj dvajset let.

Pri prehranskih dopolnilih in podobnih športnih preparatih se je vedno treba vprašati, ali gre bolj za proizvode z marketinškem ozadjem ali dejansko za učinkovita sredstva, pa pri tem še opozarja Rotovnik Kozjekova. Različne strokovne smernice o prehranskih dopolnilih, ki so jih potrdile priznane mednarodne organizacije, tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), soka kislih kumaric namreč ne obravnavajo.

Kaj pa sok rdeče pese?

Sok kislih kumaric pa ni edina tekočina, ki se v zadnjem času omenja kot učinkovito sredstvo za regeneracijo po športni dejavnosti. Med temi je tudi sok rdeče pese, za katerega po besedah Rotovnik Kozjekove obstajajo resne študije, ki potrjujejo blagodejno delovanje.

Sok rdeče pese deluje na principu nitričnega oksida, ki pripomore k izboljšanju telesnih zmogljivosti. A tako kot pri drugih dopolnilih je tudi v njegovem primeru vprašanje ustrezne količine glede na potrebe posameznika.