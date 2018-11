Sramotno: kar 258 tekačev goljufalo na polmaratonu

Maratoni in polmaratoni so vedno bolj priljubljeni med rekreativnimi tekači po vsem svetu. Za številne so priložnost, da preverijo svojo formo, seveda pa so tudi takšni, ki želijo kopičiti lovorike. Ne glede na to, kam spadate, je to preverjanje vaših vzdržljivosti, zato je goljufanje na maratonu pravzaprav goljufanje samega sebe.

Maratoni so na Kitajskem (in vsem svetu) zelo priljubljeni.

Primeri goljufij niso pogosti, tokrat pa odmeva primer polmaratona iz Kitajske, ki se ga je udeležilo 16.000 tekačev. 25. novembra je v mestu Šendžen potekal polmaraton, ki se bo v zgodovino maratonov zapisal z veliko črno piko. Organizatorji so namreč ugotovili, da je več kot 250 tekačev goljufalo.

Goljufije so bile zelo različne. Eni so goljufali s čipi, v imenu nekaterih prijavljenih tekačev so tekli drugi, množično pa so goljufali tako, da so si skrajšali pot. "Zelo obžalujemo kršitve, ki so se zgodile na tem športno-rekreacijskem dogodku. Tekaška prireditev maraton ni zgolj vaja, temveč je metafora za življenje. Vsak tekač je odgovoren zase," so v odzivu zapisali organizatorji po razkritju, da so kar 258 tekačev ujeli pri goljufanju.

Kako so jih ujeli?

Tiste, ki so si skrajšali progo, so ujeli s pomočjo posnetkov cestnih kamer. Na posnetkih so lahko razločno prepoznali, kdo vse je preplezal nizko prepreko med dvema avtocestama in si tako progo skrajšal kar za 3 kilometre.