Zelenjavni čips ni nič bolj zdrav od krompirjevega

Slani prigrizki so običajno energijsko bogata živila, ki vsebujejo veliko maščobe, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja in/ali soli, a so hkrati hranilno revna, zato naj bi jih uživali le občasno oz. se jim izogibali. A tudi med prigrizki so razlike, ne le v sestavi, ampak tudi v hranilni vrednosti, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Kaj prigrizek vsebuje, boste težko ugotovili zgolj s pogledom na prednjo stran izdelka. Deklaracija (prodajno ime, seznam sestavin in hranilna tabela), ki je prava informacija o izdelku, je največkrat na zadnji strani embalaže.