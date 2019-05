V Sloveniji ima večjo težo od priporočene malo manj kot polovica žensk in skoraj 70 odstotkov moških. Tudi vse več mladih in otrok ima težave s prekomerno telesno težo, kar je posledica pomanjkanje telesne dejavnosti in nezdravih prehranjevalnih navad. V zadnjih 30 letih se je njihovo število podvojilo. K izboljšanju našega zdravja bistveno prispeva aktiven življenjski slog.

Telesna nedejavnost po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) predstavlja četrti glavni dejavnik tveganja za splošno umrljivost (6 % smrti) in tako sledi visokemu krvnemu tlaku, kajenju ter povišanemu sladkorju v krvi. Prekomerna telesna masa in debelost pa povzročata 5 % vseh smrti.

Vse od leta 2002 na pobudo SZO 10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja.

K ohranjanju oziroma izboljšanju našega zdravja bistveno prispeva aktiven življenjski slog, ki preventivno deluje pred pojavom različnih zdravstvenih zapletov, ob Svetovnem dnevu gibanja opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pomanjkanje telesne dejavnosti je lahko razlog za resne zdravstvene težave, s katerimi se srečujemo zaradi sodobnega življenjskega sloga. O tem, kako živimo in se gibamo, veliko pove informacija, da je telesno premalo dejavnih več kot 30 odstotkov odraslih v Evropski uniji. Veliko preveč sedimo in se vozimo v avtomobilih.

Pomanjkanje telesne dejavnosti je lahko razlog za resne zdravstvene težave. FOTO: Dreamstime

Po podatkih NIJZ ima v Sloveniji večjo težo od priporočene malo manj kot polovica žensk in skoraj 70 odstotkov moških. Tudi vse več mladih in otrok ima težave s prekomerno telesno težo, kar je posledica pomanjkanje telesne dejavnosti in nezdravih prehranjevalnih navad. V zadnjih 30 letih se je njihovo število podvojilo. Z aktivnejšim življenjskim slogom pomembno zmanjšamo nevarnost za bolezni srca in ožilja, zmanjšamo možnost za nastanek kapi, znižamo krvni tlak ter raven holesterola. Gibanje lahko zmanjša tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, raka na dojki in prostati, z njim ohranjamo zdravje mišic in skeleta. Pomembno je, da se gibamo vsak dan. Koliko gibanja potrebujemo? Stopnja celotne telesne dejavnosti pri odraslih Slovencih v povprečju narašča, vendar je opazna izrazita neenakost med skupinami z različnim socialno-ekonomskim ozadjem. Na NIJZ ugotavljajo, da so osnovnošolsko izobraženi ljudje v primerjavi s srednješolsko in visokošolsko izobraženimi prebivalci značilno manj pogosto telesno dejavni vsaj 30 minut dnevno ali skupno 150 minut na teden. Razlike so statistično značilne pri obeh spolih. Moški so v primerjavi z ženskami značilno pogosteje telesno dejavni vsaj 30 minut dnevno ali skupno 150 minut na teden.

Če se kot družina odločimo, za aktivno preživljanje prostega časa, bomo ne samo veliko naredili za naše boljše počutje in zdravje, povezali in zbližali se bomo tudi kot družina, ki zaradi sodobnih načinov komuniciranja in preživljanja prostega časa, izgublja svojo osnovno vlogo in pomen. —NIJZ

Po priporočilih SZO za doseganje večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča izvajanje 150 minut vsaj zmerne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Šteje tudi telesna dejavnost, razdeljena na več manjših sklopov dnevno, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut. Vsaj dvakrat na teden se vsem starostnim skupinam priporoča tudi izvajanje vaj za krepitev večjih mišičnih skupin. Starejšim od 65 let in tistim, ki so slabše gibljivi, se dodatno priporoča izvajanje vaj za ravnotežje in preprečevanje padcev vsaj tri dni v tednu. Če posameznik ne more dosegati priporočil, naj bo telesno dejaven v skladu s svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem, svetujejo. Delež odraslih, ki dosegajo priporočila za telesno dejavnost SZO, upoštevajoč celotno telesno dejavnost, se je povečal tako pri moških kot ženskah na približno 60 odstotkov, medtem ko je delež tistih, ki dosegajo priporočila glede rekreativne telesne dejavnosti, mnogo nižji, približno 20 odstotkov.

Pri odraslih zadošča izvajanje 150 minut vsaj zmerne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. FOTO: Dreamstime