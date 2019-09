Povezani s srcem za Gorenjsko: tekli bodo od Jesenic do Kranja

Na Gorenjskem bo danes potekal že 5. promocijski tek gorenjskih bolnišnic s sloganom "Povezani s srcem za Gorenjsko". Glavni organizator je Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice, Psihiatrično bolnišnico Begunje in Kliniko Golnik.

Trasa teka (pogledate si jo lahko v spodaj pripetem dokumentu) poteka skozi Jesenice, Žirovnico, Radovljico, Naklo in Kranj, vsi župani omenjenih občin pa so podporniki teka. Posamezna trasa je dolga približno pet kilometrov, nekateri tekači bodo pretekli kar celotno traso v dolžini 45,9 km. Med posameznimi trasami je 5-minutni postanek, kjer se tekači lahko okrepčajo, za kar poskrbijo občine ali prostovoljna gasilska društva.

Kot so zapisali organizatorji, je tek namenjen predvsem druženju in povezovanju zdravstvenih delavcev iz bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov gorenjske. Kot vsako leto bodo tekli tudi uslužbenci policije, pripadniki slovenske vojske, gasilci, gorski reševalci in mnogi drugi.

"Našemu vabilu so se odzvali tudi znani športniki, in sicer Vesna Fabjan, Tomaž in Miha Pirih, Sadik Mujkić, Tadeja Brankovič, Mario Ponjavić, Ivo Čarman, ki bo tekel v družbi treh junakov 3. nadstropja, paraolimpijec Sandi Novak, ki ga bo spremljal ultramaratonec Roman Kejžar. Glavni namen teka je spodbujanje zdravega življenjskega sloga, saj 29. septembra obeležujemo svetovni dan srca in prav z gibanjem lahko vsak izmed nas naredi nekaj zase," so še pojasnili.