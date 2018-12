Da 'veseli' december ne postane 'debeli' januar

V najbolj prazničnem mesecu leta se v povprečju zredimo za kar dva kilograma, saj pojemo veliko več predvsem nezdrave hrane, sladkorja in popijemo več alkohola, na stranske učinke veselega decembra opozarjajo na Lekarniški zbornici Slovenije (LZS). Podoben podatek – čeprav je številka nekoliko nižja – smo našli na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Tuje raziskave, ki jih tam navajajo, so ugotovile, da se decembra zredimo za kilogram in pol. V Sloveniji takšna raziskava še ni bila narejena.

Jedi z veliko kalorijami imajo majhen volumen, želodec se z njimi ne napolni zlahka, zato želodčna in črevesna stena ne pošljeta signala, da sta polna. Zaradi tega naravni občutek sitosti zataji, mehanizem za prazničnim (pa tudi siceršnjim) prenajedanjem s kalorično in nezdravo hrano pojasnjujejo na LZS. Poleg tega hrana, ki ima veliko maščobe in sladkorja, vsebuje malo vlaknin, kar negativno vpliva na prebavo in lahko nemalokrat vodi do zaprtja, dodajajo.

"Občutek imamo, da nam je hrana obležala v želodcu, pojavijo se napihnjenost, napenjanje, krči in bolečine v želodcu, kislo spahovanje, vračanje želodčne kisline nazaj v požiralnik (refluks) in zaprtje," pravi Darja Potočnik Benčič, predsednica Sekcije javnih lekarniških zavodov pri LZS. To so sicer hitro minljive težave običajno (ne pa vedno) brez dolgotrajnih posledic, so pa zelo neprijetne.

Medtem ko jo večina odnese s slabšim počutjem in zato tudi razpoloženjem ter nižjo storilnostjo, so pri nekaterih posledice bolj daljnosežne. Praznične dietne pregrehe namreč lahko poslabšajo tudi stanje številnih drugih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja in bolezni pljuč, poleg tega lahko povzročijo zamaščenje jeter.