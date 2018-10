Z loparjem v roki si lahko podaljšamo življenje

Stari rek pravi: ’Zdrav duh v zdravem telesu.’ Najbolj zdrav duh in telo naj bi očitno imeli tenisači. V povprečju naj bi živeli slabih 10 let dlje, z badmintonom naj bi se življenjska doba podaljšala za dobrih 6 let, z nogometom pa za slabih 5 let. Vsaj tako kažejo rezultati zelo obsežne danske raziskave. Kar 25 let so spremljali več kot 8500 ljudi, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi športi.

VEČ VIDEOVSEBIN 08:37 Iz SVETA: Šport za zdravje 03:38 Iz SVETA: Pogovor z doc. dr. Petro Zupet o športu