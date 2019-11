V najvišji stolpnici v Sloveniji je na stotine ljudi teklo po stopnicah. Pa ne zato, ker bi se pokvarilo dvigalo ali ker bi v Kristalni palači gorelo. Tekači so 20 nadstropij premagovali zato, da bi sebi in svetu dokazali, da imajo jekleno voljo, železne mišice in zlato srce. S tekom so namreč zbirali tudi denar, s katerim bodo otrokom v pediatrični kliniki kupili igrače.