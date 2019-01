'Zdravo telo se razstrupi samo, s pomočjo zdrave in uravnotežene prehrane'

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so pregledali deset različnih izdelkov in ugotovili, da označbe vsebujejo nedokazane in zavajajoče navedbe ter, da je trg s prehranskimi dopolnili očitno premalo nadzorovan, pozitivni učinki na razstrupljanje telesa za uporabljene rastlinske učinkovine pa niso dokazani oziroma jih Evropska agencija za zdravila (EMA) ali Evropska agencijo za varno hrano (EFSA) (še) nista odobrili.

Poleg učinkovin pregledani izdelki vsebujejo tudi številne dodatke, na primer različna sredstva za povečanje prostornine (koruzni dekstrini, rižev koncentrat, maltodekstrin in kalcijev fosfat). V nekaterih izdelkih je polnila celo več kot same učinkovine, v kapsulah so našli tudi različna sredstva proti sprijemanju in tudi barvila. Na izdelkih tudi ni podatkov o negativnih učinkih teh dodatkov na zdravje, so izpostavili na zvezi potrošnikov.

Države članice EU so na Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA) sicer vložile nekaj prošenj za odobritev zdravstvenih trditev za rastline v povezavi z razstrupljanjem, a EFSA za večino trditev še ni podala končnega mnenja, zato trenutno zanje velja prehodno obdobje in navedbe niso prepovedane.

Pomanjkljiva pa so tudi navodila glede dolžine jemanja prehranskega dopolnila. "Le štirje izmed desetih izdelkov so imeli na embalaži natančno navedbo dolžine jemanja dopolnila. Pri določanju časa si sicer potrošniki lahko pomagajo s priporočilom EMA, ki za pegasti badelj v vlogi podpore jetrnim funkcijam navaja dvotedensko uporabo v dnevnem odmerku do 1800 miligramov posušene zmlete rastline in obisk zdravnika, če se stanje ne izboljša. Za dopolnila iz izvlečkov se priporočena dolžina uporabe razlikuje glede na koncentracijo silimarina, zato je pomembna navedba koncentracije na izdelku," še svetuje Zupanova.

Kaj je razstrupljanje?

"Strokovno gledano je razstrupljanje proces, ki stalno poteka v našem telesu. Ta proces je neizogiben, saj smo strupom izpostavljeni že od nekdaj, tudi ko smo živeli v še neokrnjenem okolju,"pravi Samo Kreft, ki na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani raziskuje zdravilne rastline in druga zdravila naravnega izvora.

Za dolgoročno "razstrupitev" je po navedbah strokovnjakov najpomembnejša vsakodnevna zdrava prehrana, ki ne pomeni le zelenjavnih juh in čudežnih zelenjavnih napitkov, temveč zdravo uravnoteženo prehrano. Samo sprememba prehrane, dovolj tekočine in gibanje lahko zares izboljšajo zdravje in nas "razstrupijo".

Če menite, da potrebujete "detox tretma", na ZPS priporočajo uživanje večjih količin sadja in zelenjave, s čimer boste poskrbeli za zadosten vnos potrebnih hranil in antioksidantov, ki bodo nudili podporo telesu pri vseh funkcijah, tudi pri čiščenju odpadnih snovi, ki so se morda nakopičile v decembru.