ZPS opozarja: Ledeni čaj ni čaj

"Najbolj problematični so prav izdelki, na katerih se bohotijo slike breskev, vsebujejo pa le umetno aromo brez kakršne koli sledi sadja. To je očitno zavajanje potrošnikov, ki mu potrošniške organizacije ostro nasprotujemo, saj se zavzemamo za takšno predstavitev izdelka, ki odraža dejansko sestavo,"je še dodala.

Ocenjevanje 23 ledenih čajev z okusom breskve (od tega 16 s sladkorjem, štirje s sladili ter trije s sladkorjem in sladili), ki ga je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), je pokazalo, da gre v večini primerov za sladko, "pobarvano vodo" z dodatkom arome. Le en izdelek je dobil oceno zelo dobro, dva dobro, 13 povprečno, šest pomanjkljivo in en nezadovoljivo. Največkrat so oceno nižali zaradi visoke vsebnosti sladkorja in aditivov.

Večina predpakiranih ledenih čajev, ki jih je ZPS našla na trgovskih policah, je sladkih. Če jim ni dodan sladkor oziroma je njegova vsebnost zmanjšana, so praviloma slajeni z različnimi sladili, kot so steviol glikozidi, sukraloza, acesukfam K, aspartam in drugi. Lahko pa vsebujejo oboje.

S pollitrsko plastenko ledenega čaja v svoje telo vnesemo tudi do 12 kock sladkorja (48 gramov!). Če plastenko spije 15- do 18-letno dekle, s tem prekorači varni dnevni vnos sladkorja za okoli 60 odstotkov, fant iste starosti za dobrih 20 odstotkov, malček, star 4 do 6 let, pa kar za 2,5-krat.

Izdelkom s sladili na prehranskem semaforju za vsebnost sladkorja res zasveti zelena luč, a so jih na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave (MIPOR) pri ocenjevanju kaznovali v kategoriji aditivov. Med ocenjevanimi izdelki prav noben ni bil popolnoma brez aditivov.

"Ledeni čaji lahko vsebujejo tudi do šest in več različnih aditivov – uravnalce kislosti, antioksidante, arome, barvila, konzervanse in sladila. Najstrožje smo kaznovali izdelke, ki vsebujejo konzervanse (natrijeve benzoate in kalijeve sorbate) in sladila. Zanje je z zakonodajo določeno, v katera živila se lahko dodajajo in v kakšni količini. Poleg tega imajo določeno tudi vrednost ADI (Acceptable Daily Intake), ki določa še sprejemljiv dnevni vnos glede na telesno maso in ga s prekomernim vnosom lahko presežejo predvsem otroci in mladostniki," je še izpostavila Zupanova.

Dobro je vedeti:



1. Izdelki s sladili in konzervansi niso primerni za otroke

Pozorni moramo biti predvsem pri malčkih in otrocih, saj ti zaradi manjše telesne mase prej dosežejo še sprejemljiv dnevni vnos (ADI), tako za sladila kot benzoate in sorbate. Na ZPS še posebej odsvetujejo uživanje pijač, ki vsebujejo natrijev benzoat, ki je prisoten v številnih aromatiziranih sladkih pijačah – tudi ledenih čajih.

2. Izdelki s črnim čajem lahko vsebujejo kofein

Redki izdelki dejansko vsebujejo "kuhan čaj", večinoma gre za izvlečke iz različnih rastlin (čajevec, šipek, sadje) v različnih koncentracijah. Vsebnost se giblje med 0,02 in 0,3 odstotka. Največkrat so dodani izvlečki iz "pravega" oziroma črnega čaja, nekateri izdelki vsebujejo izvleček čaja roiboos, izvleček šipka ali sadnega čaja. Tisti s črnim čajem lahko vsebujejo nekaj kofeina, kar pa na izdelkih večinoma ni izpostavljeno.

Za žejo raje izberite vodo. Pitje sladkih pijač, torej tudi ledenega čaja, na ZPS odsvetujejo.

Preden kupite ledeni čaj, preberite njegove sestavine in hranilno tabelo.

Izbirajte izdelke brez konzervansov in sladil.

Če že izberete ledeni čaj, izberite izdelke z manj kot 6,3 g sladkorja na 100 ml, takim bo še zasvetila oranžna luč na semaforju, torej so primerni za občasno uživanje.