Zaradi Jana Oblaka ob službo!

Nekdanji slovenski selektor Brane Oblak ostaja iskriv in neposreden ter še vedno navdušuje s pripovedovanjem anekdot in svojimi pogledi na nogomet.

"Zaradi Jana Oblaka sem bil ob službo pri Olimpiji," se spominja in za težave v slovenskem klubskem nogometu krivi predsednike, ki "nimajo pojma in hočejo voditi klube".

Odmevni odgovori si kar sledijo: o nasilnih prijemih slovitega Tomislava Ivića pri Hajduku, o vabilih v Split, o nakupih Barcelone "na kilo", o prejemu prve nemške plače 1400 metrov pod zemljo, o premoči Bayerna, o težko gledljivem Atleticu in simpatijah do Atalante, toda ...

Messi je v Barcelono 'prinesel tudi marsikaj slabega'

"Če bi meni trener naredil to, kar je Josipu Iličiću, bi odšel," pribije Oblak, ko se spomni, na menjavo s prve tekme med Atalanto in Realom v Ligi prvakov.

Elitno tekmovanje je ostalo brez zvezdnikov Cristiana Ronalda in Lionela Messija, za slednjega nekdanji nogometni as pravi, da je v Barcelono "prinesel tudi marsikaj slabega", in pojasnjuje, kaj je bistvo hierarhij v velikih klubih in mimogrede opozori na najboljša leta igralske kariere, ko je slovel kot neumoren tekač, njegove dosežke pa so izmerili Rusi ... Slabe pol ure užitkov z Branetom Oblakom!