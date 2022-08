Boter prve rap skladbe je bil Titov diplomat iz Milanovca

Uspešnica Rapper's Delight je imela tri izvajalce in tri botre. Skupino Sugar Hill Gang so sestavljali Wonder Mike , Master Gee in Big Bank Hank . (Ne)raperski trio, za katerega na newyorški sceni nihče ni slišal, je sestavila talentirana glasbenica in producentka Sylvia Robinson . Ta je skupaj s svojim možem Joejem Robinsonom in Miltonom Maldenom ustanovila glasbeno založbo Sugar Hill Records.

Čeprav so didžeji vzdolž vzhodne obale že sukali plošče, izumljali nove tehnike, mojstri ceremonije (MC-ji) pa skozi mikrofone na ulicah in parkih polagali rimarske litanije, je preteklo šest let od DJ Kool Hercove revolucionarne zabave, 11. avgusta 1973, do prvega uradno izdanega posnetka rap skladbe.

Založba, ki se je zaradi očitane neavtentičnosti približala ulicam in v začetku 80. let izdala prelomni hit The Message v izvedbi Grand Master Flash & The Furious Five, je vzpostavila večmilijonski biznis in pomembno sodelovala v nastajanju hip-hop kulture in industrije. Na tej točki vrnimo ploščo na eno od treh imen v prejšnjem odstavku. Kdo je torej Milton Malden?

"29 let in osem mesecev sem bil jugoslovanski diplomat. Služil sem v 61 državah kot predstavnik in diplomat. Devet let v Grčiji, štiri leta na newyorškem konzulatu in številnih drugih državah. Pred tem sem bil v različnih mednarodnih službah, jugoslovanski vladi, v času druge svetovne vojne pa sem se kot partizan boril proti nacistom. Veliko sem delal s predsednikom Titom, ko je bil še živ. Povem vam, zelo so bili razočarani, ko sem izstopil iz diplomacije leta 1972. Do leta 1978 sem vodil svoje poslovne projekte, ki so sedaj na stranskem tiru," je v intervjuju za Record World avgusta 1981 povedal Malden. Njegovo pravo ime: Mladen Mladenović, njegov rojstni kraj: Milanovac, SFRJ.

Basist Doug Wimbish, ki je kot eden od glasbenikov sodeloval pri založbi, je povedal, da je bil Malden "vojaški človek", na položaj nadzornika financ pa ga je postavil Morris Levy, poslovnež, ki je imel tesne stike z mafijo.