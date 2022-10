Danijela Slovencem odprla srce

Med samim koncertom se je zvezdnica poklonila številnim ljudem, ki so ji na njeni poti pomagali in so prav tako na tak ali drugačen način zaslužni za njen uspeh. Večkrat je omenila svojo mamo, spomnila se je pokojnega Đorđeja Novkovića, občinstvu pa je zaupala celo zabavno prigodo o tem, kako jo je povsem na začetku kariere, ko je imela le dve samostojni pesmi, kar na domači telefon neumorno klical slovenski oboževalec, ki je nato poskrbel, da je imela prvi nastop pri nas. Tudi on je bil v Križankah, za kar se mu je pevka še posebej zahvalila, saj je prepričana, da brez njegovega vztrajanja v Sloveniji ne bi uspela. A kljub številnim prijateljem in svetovalcem je v eni točki pevka skozi vso svojo kariero ostala zvesta sama sebi in svojim načelom, enega nasveta pa nikakor ni sprejela: naj se obnaša bolj zvezdniško in nedostopno. 'To preprosto nisem jaz,' je zaključila.