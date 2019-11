Glasujte za najboljši medijski portal v regiji!

Izbor za najboljši portal v regiji za leto 2019 poteka do konca novembra, portali pa prihajajo iz šestih držav, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije.Kot opažamo že nekaj let, so internetne strani, ki ponujajo novice iz domovine, tako politične in športne kot zabavne, vse bolj obiskane in pogosto tudi edini vir informacij za številne državljane. Spremljanje novic na spletu je spremenilo bralne navade in omogočilo hitrejšo informiranost, pa tudi komentiranje tem. Komentiranje je v preteklosti ostalo v manjših krogih, danes pa je tudi politično orodje in stalna "javnomnenjska anketa".