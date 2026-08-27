Globa za pešce s telefonom v roki?

Ali bi lahko tudi pri nas nekoga, ki prečka prehod za pešce s telefonom v roki, gleda v zaslon in piše sporočila, doletela kazen? Po vzoru denimo Italije, ki za tovrstni prekršek uvaja kazen v višini 75 evrov. Kdor med vožnjo v avtomobilu piše SMS-sporočila ali telefonira s telefonom v roki, pa bo lahko kaznovan celo z 2500 evri. Zakaj tako stroge kazni? Bi lahko kaj podobnega doletelo tudi Slovenke in Slovence? In kako velika težava so telefoni v prometu?