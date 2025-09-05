Gorenak in Pengov Bitenc o vplivu premierjeve poroke in aferi NSi na volitve

Vinko Gorenak je prepričan, da časovni okvir poroke nedvomno nakazuje na poskus izkoriščanja dogodka v "propagandne" namene."Mislim, da bo predsednik vlade skušal izkoristiti to v neke propagandne namene, da bo skušal pridobiti neko priljubljenost," je dejal in hkrati izrazil dvom o učinkovitosti take strategije.

Aljaž Pengov Bitenc ocenjuje, da sta bodoča zakonca za poroko izbrala september tudi zaradi vremena, po drugi strani pa tovrstne poteze po njegovem mnenju niso nič novega v slovenskem političnem prostoru. Spomnil je na poroko nekdanjega premierja Janeza Janše. Gorenak je ob tem poudaril, da se je Janša poročil po koncu mandata in ne v času, ko je bil na funkciji, kar da je bistvena razlika.

Pengov Bitenc je poudaril, da ima v obdobju, ko se bližajo volitve, vsaka poteza stranke neko vlogo v širšem kampanjskem sporočilnem projektu. "Če bo učinkovita, bomo videli, oni računajo, da bo, sama od sebe ne bo učinkovita, je pa lahko v seriji potez učinkovita," je povedal.

Gorenak je izpostavil, da ga kot državljana poroka premierja Goloba "relativno malo zanima". Zanimata pa ga dve stvari, in sicer stroški dogodka in kaj je Golob kot premier naredil za državljane. Pengov Bitenc nasprotno meni, da tovrstne teme ljudi zanimajo, saj gredo "mimo suhoparne politike".

Razprava se je dotaknila tudi nedavno afero Nove Slovenije, kjer naj bi se prek fiktivnih pogodb plačevalo nekatere veljake stranke. Pengov Bitenc je opozoril na citat britanskega premierja Harolda Wilsona, da je "teden dni v politiki dolga doba," kar implicira, da bi afera, četudi "vrhunska tema" danes, lahko čez dva tedna že poniknila. Usoda afere je odvisna od reakcije stranke, predvsem verjetnega bodočega predsednika Jerneja Vrtovca, meni.

Gorenak pa pravi, da so to"ugotovitve Tamare Vonte," in ne uradni izsledki državnega zbora, zato za relevantne šteje le uradne ugotovitve preiskovalnih komisij, potrjene s strani DZ.

