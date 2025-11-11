Svetli način
Gospodarstvo

Se bo gorivo na avtocestah podražilo? Vlada predlaga višje marže

Ljubljana , 11. 11. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
6

Bomo na avtocestnih črpalkah ponovno točili dražje? Vlada predlaga zvišanje marž. In zakaj si je vlada po obračunu z vrhom Petrola zdaj premislila?

Slovenska vlada razmišlja o zvišanju cen pogonskih goriv na avtocestnih črpalkah z zvišanjem marž, kar sproža vprašanja o spremembi stališča po preteklih nesoglasjih s Petrolom. Po t. i. "vojni napovedi" in sporu med vlado in naftnim gigantom, ki je zaznamoval preteklo poletje z zapiranjem črpalk, sta vlada in Petrol naposled vendarle zgladila spore, a javnost nikoli ni natančno izvedala zakaj ... Dejstvo je, da je bila regulacija začasna, sprejeta le za pol leta in se izteče v decembru. Nov predlog bi regulacijo obdržal, a na avtocestah trgovcem vseeno popustil za nekaj centov.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Shutterstock

Po vladnem predlogu bi se lahko marže na avtocestnih bencinskih servisih zvišale za štiri cente za bencin in pet centov za dizel. Ministrstvo za energijo utemeljuje sproščanje marž s potrebo po rednem in investicijskem vzdrževanju avtocestnih lokacij ter s tem povezano zagotavljanje kakovostnejše storitve potrošnikom. To nakazuje, da vlada s tem ukrepom upa na izboljšanje infrastrukture in ponudbe na bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju, čeprav ima javnost pomisleke. Med vprašanimi posamezniki je večina nasprotovala višji marži. 

Podatki o poslovanju Petrola po zadnji regulaciji še niso bili objavljeni. Družba predloga nove regulacije za našo televizijo ni komentirala, nova uredba pa kljub dvigu marž ne navdušuje trgovinske zbornice.

Kljub predlaganemu zvišanju marž na avtocestah, je odziv Trgovinske zbornice zadržan. Opozarjajo, da dvig za 4 ali 5 centov "v vsebinskem poslabšuje njihovo poslovanje", saj ne upošteva vseh dejavnikov. Eden glavnih problemov je povečan odstotek potrebnega vmešavanja bio komponent v pogonska goriva, ki se uvaja s 1. januarjem in predstavlja dodatno finančno breme. Po mnenju zbornice bi morale biti marže, če želimo primerljivost z državami Evropske unije, vsaj 16 centov, kar je skoraj dvakrat več od sedanje in predlagane vrednosti. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
gorivo avtoceste marže Petrol vlada
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 11. 2025 20.58
+1
Ne bit pametni. Saj je že zdaj dražje.
ODGOVORI
1 0
Šarjan Marec
11. 11. 2025 20.50
Boste lahko takoj božicnico nazaj prinesli
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
11. 11. 2025 20.43
Popolnoma nesposobna perjad ! Vse kar so v 3,5 leta ljudem pobrali, sedaj 6 mesecev pred volitvami vračajo nazaj.
ODGOVORI
0 0
sektor1
11. 11. 2025 20.43
Enkrat dol, drugič gor.... dejste se že zmislit kaj bi radi !
ODGOVORI
0 0
vvvilice
11. 11. 2025 20.42
+2
4 za bencin in 5 za dizel? Kje so našli ti dve številki in zakaj sta različni, eno znanstveno in strokovno utemeljitev prosim.
ODGOVORI
2 0
Actual Asparagus
11. 11. 2025 20.25
Naj podražijo zrak ki ga dihamo. Tile brihtni ljudje. Zeleni zrak bo dražji. Ker tak je stric Soroš rekel, oz njegov štirioglatni sin Alex :(
ODGOVORI
0 0
