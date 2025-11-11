Se bo gorivo na avtocestah podražilo? Vlada predlaga višje marže

Slovenska vlada razmišlja o zvišanju cen pogonskih goriv na avtocestnih črpalkah z zvišanjem marž, kar sproža vprašanja o spremembi stališča po preteklih nesoglasjih s Petrolom. Po t. i. "vojni napovedi" in sporu med vlado in naftnim gigantom, ki je zaznamoval preteklo poletje z zapiranjem črpalk, sta vlada in Petrol naposled vendarle zgladila spore, a javnost nikoli ni natančno izvedala zakaj ... Dejstvo je, da je bila regulacija začasna, sprejeta le za pol leta in se izteče v decembru. Nov predlog bi regulacijo obdržal, a na avtocestah trgovcem vseeno popustil za nekaj centov.

Po vladnem predlogu bi se lahko marže na avtocestnih bencinskih servisih zvišale za štiri cente za bencin in pet centov za dizel. Ministrstvo za energijo utemeljuje sproščanje marž s potrebo po rednem in investicijskem vzdrževanju avtocestnih lokacij ter s tem povezano zagotavljanje kakovostnejše storitve potrošnikom. To nakazuje, da vlada s tem ukrepom upa na izboljšanje infrastrukture in ponudbe na bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju, čeprav ima javnost pomisleke. Med vprašanimi posamezniki je večina nasprotovala višji marži.

Podatki o poslovanju Petrola po zadnji regulaciji še niso bili objavljeni. Družba predloga nove regulacije za našo televizijo ni komentirala, nova uredba pa kljub dvigu marž ne navdušuje trgovinske zbornice.

Kljub predlaganemu zvišanju marž na avtocestah, je odziv Trgovinske zbornice zadržan. Opozarjajo, da dvig za 4 ali 5 centov "v vsebinskem poslabšuje njihovo poslovanje", saj ne upošteva vseh dejavnikov. Eden glavnih problemov je povečan odstotek potrebnega vmešavanja bio komponent v pogonska goriva, ki se uvaja s 1. januarjem in predstavlja dodatno finančno breme. Po mnenju zbornice bi morale biti marže, če želimo primerljivost z državami Evropske unije, vsaj 16 centov, kar je skoraj dvakrat več od sedanje in predlagane vrednosti.