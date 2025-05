Vrtovec je v televizijskem soočenju ostro kritiziral gospodarsko politiko vlade premierja Roberta Goloba , češ da ta vodi v padec BDP in izgubo konkurenčnosti. Po njegovih trditvah je vlada v zadnjih treh letih povečala davke za več kot milijardo evrov letno, s čimer izgubljamo konkurenčnost. Kot pravi, to sili obrtnike in mala podjetja, da svoje sedeže podjetij selijo v tujino, zlasti na Hrvaško. Posledica tega so slabše plače v Sloveniji in slabši obeti za gospodarstvo, vključno s tveganjem recesijem, pravi Vrtovec.

Kdo je kriv za to, da bi Slovenija lahko znova postala evropski finančni bolnik? O tem sta mnenji soočila finančni minister Klemen Boštjančič in Jernej Vrtovec , predsednik parlamentarne Komisije za nadzor javnih financ, sicer poslanec NSi.

Minister Boštjančič je zavrnil Vrtovčeve kritike o slabem gospodarskem stanju države z navedbo, da je evropska bonitetna agencija Scope pred kratkim Sloveniji dvignila bonitetno oceno z A na A+ s stabilnimi obeti. Pojasnil je, da agencija svojo odločitev utemeljuje z izboljšanjem finančnih obetov države, padanjem javnega dolga in vzdržno rastjo BDP, ki jo podpirajo tekoče reforme, ter z okrepljeno odpornostjo države na globalne gospodarske izzive. S tem je minister argumentiral, da je vlada na pravi poti, četudi se sooča s prehodnimi izzivi in globalnimi pritiski.

Razkorak med mednarodnimi hvalami in zaznavo državljanov

V odgovoru na negativne gospodarske podatke za prvo četrtletje, zlasti na padec BDP, je minister Boštjančič izrazil nujnost analize in ukrepanja. Izpostavil je dva nepojasnjena pojava: znižanje investicij v gradbeništvu, čeprav država namenja ogromna sredstva in primanjkuje delavcev, in upad nakupov prebivalstva, kar naj bi bilo posledica splošne negotovosti in strahu zaradi globalnih razmer, čeprav realno ljudje naj ne bi imeli manj denarja. Da bi bolje razumeli te negativne trende na trgu, je minister napovedal pogovore z vsemi relevantnimi resorji in strokovnjaki.

"Ljudje kupujejo manj zato, ker imajo pod to vlado manj tudi zaradi davčnega primeža," meni Vrtovec.

Soočenje je postalo še bolj osebno, ko je Vrtovec spomnil, da je Boštjančič vodil Adrio Airways, ki je pozneje pristala v stečaju. To primerjavo, ki naj bi implicirala ministrov neodgovoren odnos do upravljanja s podjetjem oziroma zdaj državo, je Boštjančič kategorično zavrnil kot laž. Poudaril je, da je podjetje reševal iz velikih težav med letoma 2011 in 2012 ter da ga je zapustil daleč pred stečajem leta 2019, s čimer je zavrnil kakršnokoli odgovornost za propad letalskega prevoznika.

Še en kamen spotike med soočenjem je bila obdavčitev normirancev. Medtem ko Vrtovec meni, da vlada pretirano stiska 82 tisoč normirancev z novimi davki, minister Boštjančič vztraja, da je ključni problem dolgotrajna neskladnost in prevelika razlika med zelo ugodno obdavčitvijo normirancev in bistveno višjo obdavčitvijo redno zaposlenih. Po ministrovem mnenju je pravičen cilj to razliko zmanjšati.