Embalažna uredba: vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj je ne zadrži

Vlada v mnenju o postopku, ki se nanaša na 1. in 2. člen novele uredbe, ustavnemu sodišču predlaga, da predlog za začasno zadržanje uredbe zavrne ter da v celoti zavrne očitke o neustavnosti, so iz vlade sporočili po današnji dopisni seji. Meni namreč, da bi zadržanje teh členov ogrozilo doseganje predpisanih okoljskih ciljev, predvsem pa je ogrožen javni interes varovanja okolja in zdravja ljudi.

"Pobudnik v svojem predlogu za začetek postopka za oceno ustavnosti navaja, da pobudo vlaga iz razlogov, ker določbe posegajo v pravice in pravne interese pobudnika in tako neposredno vplivajo na njegov pravni položaj," so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje. Po mnenju vlade je pobuda neutemeljena.

Spremembo uredbe o embalaži in odpadni embalaži je sicer vlada sprejela septembra. Nanaša se na metodologijo izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti ravnanje v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti.

Glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti, kot so spremembe pogodbenih obveznosti ter različne količine dane embalaže na trg v Sloveniji v posameznih trimesečjih, se deleži pobiranja odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov od oktobra izravnavajo vsako trimesečje sproti. Prej je namreč prihajalo do polletnega zamika med poročanimi podatki in obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v izračunanih deležih.