Obeta se dober zaključek za slovenski turizem, ki so ga vseskozi morile ujme

Po praznikih turistični delavci že preštevajo, koliko turistov je obiskalo naše kraje in koliko so letos med prazniki zaslužili. V Ljubljani so po prvih ocenah turisti decembra ustvarili nekaj več kot 100 tisoč nočitev, kar je skoraj za četrtino več kot lani. Z obiskom so zadovoljni tudi v gorenjskih turističnih krajih. Pomanjkanje snega v smučarskih središčih pa je marsikoga prepričalo, da konec leta pričaka v Portorožu. Silvestrske večerje so bile tako rekoč povsod razprodane, hoteli pa so še v teh dneh precej polni.