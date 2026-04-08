Podjetniki in obrtniki za hitre ukrepe ob rastočih cenah in grozeči krizi

Blaž Cvar iz Obrtne zbornice Slovenije (OZS) je izrazil bojazen, da v teh izjemno negotovih časih ne bi zapadli v paniko, ki lahko povsem zaustavi gospodarstvo. "Mi moramo dati jasen signal obrtnikom in podjetnikom, da ne samo vlada, ki odhaja, ampak tudi mi, ki zastopamo to gospodarstvo, pripravljamo ukrepe, ki bodo na voljo – ko bo, če bo – potrebno uvesti ukrepe, ki smo jih že bili vajeni v nekih kriznih časih," je dejal Cvar v oddaji 24UR ZVEČER.

Vesna Nahtigal iz Gospodarske zbornice (GZS) je izpostavila konkretne predloge, med katerimi so omejevanje cen, dovolj dobre trošarine za energente ter morebitne kapice za cene plina za mala in srednja podjetja. Kot je dejala, je pomemben tudi zakon za pospeševanje konkurenčnosti, sprejet januarja, ki predvideva subvencioniranje konkurenčnih cen elektrike za elektrointenzivno industrijo, ki pa še čaka na potrditev Evropske komisije. Predlaga razširitev tega zakona tudi na druge sektorje, ki jih bo kriza prizadela.

Kot opozarja Cvar, so na seji upravnega odbora prejšnji teden dobili "zelo zaskrbljujoče podatke, da so se enormno podražile surovine, cene kovin". Izpostavil pa je tudi avtoprevoznike, ki so prizadeti zaradi cen goriva, medtem ko iz gradbenega sektorja prihajajo opozorila o podražitvah betona in drugih materialov. "To pa vsekakor vpliva ne samo na delovanje gospodarstva, ki bo absolutno to poskušalo najprej prestaviti v višje cene storitev in blaga," je dejal Cvar, ki je opozoril na posledično zniževanje kupne moči prebivalstva.

OZS je opravil tudi anketo med obrtniki in podjetniki, ki kaže na resnost situacije. Delni rezultati razkrivajo, da je 80 odstotkov vprašanih izrazilo zaskrbljenost, saj pričakujejo, da bodo cene surovin porasle od 10 do 30 odstotkov. Četrtina od teh zaskrbljenih je že napovedala prilagoditve poslovanja, ki lahko vključujejo tudi odpuščanja, medtem ko jih je 80 odstotkov napovedalo dvig cen. "To je jasno, gospodarstvo bo reagiralo na trenutno situacijo," je dejal Cvar.

"Če pa bodo cene tako rastle, kot smo danes videli, pa bo teh 30 odstotkov lahko naraslo tudi na več in zato je res potrebno in pozdravljava vzpostavitev te krizne skupine, ki jo je danes vzpostavil minister Han," je dodala Nahtigalova, ki poudarja, da bo pri tem potrebno "čezsektorsko" sodelovanje.

"Odhajajoča vlada" v krizi ne sme biti izgovor, pravita predstavnika gospodarstva, ki poudarjata, da je treba reševati delovna mesta in gospodarstvo.

