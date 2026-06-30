Gregorčič in Lukšič o odnosih z Izraelom in blokadah v parlamentu

Aktualno politično dogajanje v Sloveniji so v zadnjih dneh zaznamovali obiski izraelske veleposlanice in napovedi o morebitni spremembi zunanjepolitične smeri do Izraela. Politična analitika Peter Gregorčič in Igor Lukšič sta v studiu soočila mnenja o tem, ali se Slovenija s temi potezami odmika od ustaljenih diplomatskih praks. Gregorčič je poudaril, da so obiski diplomatov del standardnih odnosov: "Mislim, da ne kaže nič dramatičnega. Potrjuje zgolj tisto, kar je zunanji minister povedal, da bo zunanja politika zasledovala izključno interese Slovenije." Po njegovem mnenju gre za pragmatičen pristop brez moraliziranja, ki pa mora ostati previden pri enostranskih dejanjih.

Igor Lukšič je opozoril na tveganje, ki ga prinaša odstopanje od enotne zunanje politike Evropske unije. Spomnil je na pretekle zaplete s Tajvanom in izrazil skrb glede novih konfliktov: "Lahko je Janez Janša kot preizkušen politik testiral, kako bi se Evropska unija odzvala na to zadevo in je zadevo lansiral po tem novinarskem kanalu." Takšno testiranje mednarodne skupnosti bi po njegovem mnenju lahko vodilo v napačno smer, še posebej ob upoštevanju tragičnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, ki jih nekateri kvalificirajo kot genocid.