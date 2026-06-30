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Gregorčič in Lukšič o odnosih z Izraelom in blokadah v parlamentu

Ljubljana , 30. 06. 2026 22.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Gregorčič in Lukšič

Politična analitika Peter Gregorčič in Igor Lukšič v oddaji 24UR ZVEČER razpravljata o kontroverznih obiskih izraelske veleposlanice in zapletih pri ustanavljanju parlamentarnih preiskav.

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Aktualno politično dogajanje v Sloveniji so v zadnjih dneh zaznamovali obiski izraelske veleposlanice in napovedi o morebitni spremembi zunanjepolitične smeri do Izraela. Politična analitika Peter Gregorčič in Igor Lukšič sta v studiu soočila mnenja o tem, ali se Slovenija s temi potezami odmika od ustaljenih diplomatskih praks. Gregorčič je poudaril, da so obiski diplomatov del standardnih odnosov: "Mislim, da ne kaže nič dramatičnega. Potrjuje zgolj tisto, kar je zunanji minister povedal, da bo zunanja politika zasledovala izključno interese Slovenije." Po njegovem mnenju gre za pragmatičen pristop brez moraliziranja, ki pa mora ostati previden pri enostranskih dejanjih.

Igor Lukšič je opozoril na tveganje, ki ga prinaša odstopanje od enotne zunanje politike Evropske unije. Spomnil je na pretekle zaplete s Tajvanom in izrazil skrb glede novih konfliktov: "Lahko je Janez Janša kot preizkušen politik testiral, kako bi se Evropska unija odzvala na to zadevo in je zadevo lansiral po tem novinarskem kanalu." Takšno testiranje mednarodne skupnosti bi po njegovem mnenju lahko vodilo v napačno smer, še posebej ob upoštevanju tragičnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, ki jih nekateri kvalificirajo kot genocid.

Parlamentarne komisije: nazadovanje v demokratičnem procesu?

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Vprašanje preiskovalnih komisij je v parlamentu povzročilo pravi vihar. Gregorčič meni, da gre pri tem vprašanju za nazadovanje demokracije in onemogočanje opozicijskega nadzora: "Sam to obžalujem." Lukšič je dogajanje označil za "politikantsko preigravanje, ki mu bomo zato priča." Po njegovem mnenju so očitki o odsotnosti določenih poslancev le krinka za to, da se koalicija ne sooči z odgovornostjo zagotavljanja ustavnih procesov. Lukšič obžaluje, da se politika namesto z resnimi vsebinami ukvarja s tehničnimi blokadami.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
politika Izrael parlamentarna preiskava Peter Gregorčič Igor Lukšič

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