Helikopter, ko in če je prost. Koliko časa še?

Pisali smo že o tem, da imamo v Sloveniji trenutno dve bazi za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, eno na mednarodnem letališču Brnik , drugo pa na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru . V obeh bazah sta helikopterja Slovenske vojske , ki pa poleg HNMP izvajata še gorsko reševanje, medbolnišnične prevoze in prevoze inkubatorjev.

Kaj to pomeni v praksi? Če denimo helikopter pokličejo iz UKC Ljubljana, ker je bolnika treba prepeljati v bolnišnico v Celje, bo ta z Brnika odletel na heliport naše največje bolnišnice, pacienta naložil in ga prepeljal na Štajersko. Če se bo ravno v tem času v gorah ponesrečil alpinec, ki bi takoj potreboval helikopter, ga ne bo dobil. Počakati bo moral, da bo opravil medbolnišnični prevoz in se šele nato napotil na akcijo reševanja v gorah. Za ponesrečenega alpinca bi sicer lahko vpoklicali helikopter iz mariborske baze, če ta seveda ne bi opravljal kake druge naloge. Če bi bil prost, bi poletel proti goram, a bi za to potreboval bistveno več časa kot pa helikopter, ki bi vzletel z brniškega letališča. Kaj pa, če se istočasno zgodi nujen prevoz novorojenčka v inkubatorju, ki je življenjsko ogrožen, in srčni zastoj starejšega človeka, ki prav tako nujno potrebuje helikopterski prevoz v bolnišnico? Kdo bo odločil, ali helikopter bolj potrebuje dojenček ali starostnik? Takšne situacije so izjemno redke, to je treba povedati, niso pa izključene.

Takšna organizacija HNMP pri nas velja že več kot dve desetletji, le prevozniki so se spreminjali. Od leta 2003 do 2006 je helikopterske polete z Brnika izvajala Policija. Konec leta 2006 je posel prevzel zasebnik Flycom, ki je, kot smo poročali v včerajšnjih 24ur Dejstva, nedolgo nazaj lobiral pri Ministrstvu za zdravje, da bi znova izvajali prevoze v okviru javno zasebnega partnerstva, a so jih na ministrstvu po besedah državnega sekretarja Denisa Kordeža zavrnili.