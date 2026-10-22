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Hojs: Golob ni edina tarča preiskave, Tacer Perlin: To ni ključno vprašanje

Ljubljana, 22. 10. 2026 21.44 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Soččenje Hojsa in Tacer Perlin

Novoustanovljena preiskovalna komisija državnega zbora bo preiskovala posle v slovenski energetiki in morebitno politično financiranje. Pomemben del preiskave se bo po navedbah SDS nanašal na okoliščine poslovanja podjetja Star Solar, ki ga je ustanovil nekdanji premier Robert Golob. V njegovi stranki medtem pravijo, da preiskava ne sme postati orodje političnega obračunavanja. Poglede o ustanovitvi ter delu komisije sta v studiu 24UR ZVEČER soočila Aleš Hojs (SDS) in Lucija Tacer Perlin (Gibanje Svoboda).

Glavni predmet preiskave preiskovalne komisije, ki bo pod drobnogled vzela posle v energetiki, bodo okoliščine poslovanja podjetij v državni lasti, vključno s Star Solarjem in Gen-I.

Aleš Hojs je zanikal, da bi bil predsednik vlade Robert Golob edina ali izključna tarča preiskave. Po njegovih besedah zakon o parlamentarni preiskavi zahteva, da se preiščejo vsi odločevalci, ki so vplivali na delovanje državnih družb. Hojs poudarja, da je cilj ugotoviti, ali je prihajalo do izrabe politične moči za doseganje poslovnih koristi v podjetjih v državni lasti, kar po njegovem mnenju terja podrobno preučitev arhivov. Prejšnjo preiskavo Gen-I je označil za neučinkovito in namenjeno predvsem javnosti, prejšnja koalicija pa da je blokirala preiskovanje.

Lucija Tacer Perlin je zavrnila očitke o oviranju prejšnje preiskave. Pojasnila je, da so bile pretekle odločitve povezane s pravili parlamentarnih preiskav, pravnimi mnenji in vprašanjem, ali je mogoče ustanoviti več komisij z isto vsebino.

Dodala pa je, da je vprašanje o tarčah preiskave manj pomembno od spoštovanja zakonodaje in volje državljanov. Opozorila je, da so volivci nedavno zavrnili predlog SDS glede zakona o parlamentarni preiskavi, kar po njenem kaže na določeno mero nezaupanja v njihove metode. Dodala je še, da imajo vsi, ki se bodo pojavili pred komisijo, na voljo ustrezna pravna sredstva, kar je ključno za pošten postopek in preprečevanje zlorab.

Razprava se je dotaknila tudi vprašanja financiranja nevladnih organizacij, ki jih je Hojs označil za "paravojsko slovenske levice". Po njegovih besedah so določeni subjekti prejemali visoke zneske iz virov energetskih podjetij, kar zahteva preiskavo. Tacer Perlinova je povedala, da so nevladne organizacije temelj demokracije in civilne družbe, ter dodala, da so napadi na nevladnike znak nedemokratične drže stranke SDS.

Nevladne organizacije so po oceni SDS ena od spornih točk, saj naj bi bile deležne enormnih sredstev iz javnih podjetij. "Preiskovali bomo zgolj tiste, ki so nosilci ali so bili nosilci političnih funkcij," je razjasnil Hojs, a dodal, da so morda prav te funkcije omogočile nelegalno financiranje izbranih skupin.

več si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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parlamentarna preiskava Gen-I Aleš Hojs energetika

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