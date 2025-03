Iz Ljubljane v Amsterdam po novem na krilih KLM-ja

"Navdušeni smo nad prihodom letalske družbe KLM na ljubljansko letališče, saj to našim potnikom omogoča boljšo povezljivost prek razvejanega Schipholovega omrežja. Sedem dodatnih letov na teden v Amsterdam je odgovor na naraščajoče povpraševanje po tej povezavi, ki služi tako za zasebna kot za poslovna potovanja. Prepričani smo, da bo ta povezava uspešna, in se veselimo močnega partnerstva. KLM, dobrodošli v Sloveniji," je dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel .

Iz Amsterdama je danes ob 12.05 na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pristalo letalo družbe KLM Royal Dutch Airlines, ki direktno povezuje Ljubljano in Amsterdam. Letalo Embraer 190, ki sprejme 100 potnikov, je na Letališče Ljubljana pristalo točno, let pa je trajal predvidenih 110 minut.

Tudi direktor prevoznika KLM Cityhopper Maarten Koopmans je poudaril, da so veseli, da odpirajo novo povezavo z Ljubljano in tako potnikom ponujajo še večjo izbiro in fleksibilnost: "Ta povezava bo tako turistom kot poslovnim potnikom iz Slovenije omogočila odkrivanje sveta prek obsežne KLM mreže in našega vozlišča v Amsterdamu. Hkrati pa bodo lahko drugi potniki začeli odkrivati lepote in priložnosti Slovenije."

"Nestrpno pričakujemo, da potnike sprejmemo na letalo in jim zagotovimo izjemne storitve in udobje, po katerih je znan KLM. Z združeno mrežo Air France-KLM, ki zdaj povezuje 300 destinacij po vsem svetu, lahko potniki nemoteno združujejo potovanja skozi obe vozlišči ter uživajo v izjemnem dostopu in udobju," pa je povedal generalni direktor Air France in KLM za Srednjo Evropo Bas't Hooft.