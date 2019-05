Izognite se prehitremu staranju kože

Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje slednje pa rezultira v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta čudežna sestavina lahko nase veže velike količine vode in posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo. S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk. Kako se izogniti prehitremu staranju kože, pa vam razkrijemo v nadaljevanju.

Izberite pravo nego za vaš obraz

Na srečo je tudi na našem tržišču na voljo krema proti gubicam z izredno kakovostno hialuronsko kislino, ki zares deluje. To je dnevna krema Lux-Factor 4D Hyaluron, ki prodira pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh hidrira od znotraj navzven. Krema, ki z rezultati postreže že po dveh tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema je primerna za vse tipe kože, osvojila pa je tudi številne znane Slovenke, ki zaradi narave svojega dela še toliko več pozornosti posvečajo zunanjemu videzu.

Natalija Verboten, pevka:

"Danes si svoje lepotne rutine več ne morem predstavljati brez naravnih izdelkov Lux-Factor, ki sem jim zvesta že tri leta. Krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki je tudi odlična podlaga za make up, poskrbi za svež in sijoč videz moje kože. Kot mama dveh otrok in zaposlena ženska sem pogosto utrujena, a zahvaljujoč kremi Lux-Factor to bolje skrijem in sem tudi na odru bolj samozavestna."